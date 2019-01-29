خبرگزاری مهر – گروه استانها: میدان مرکزی شهر همدان را که بهطرف خیابان شهدای این شهر طی میکنیم در ورودی خیابان و اواسط کوچهای که در دست چپ مسیر قرارگرفته و خیابان شهدا را به محوطه سر گذر وصل میکند؛ به امامزادهای برمیخوریم که آستان مقدسش محل رفتوآمد شمار زیادی از مردم همدان است.
این آستان مقدس که با دو درب ورودی برای زائران خانم و آقا مشتقان زیارت را به داخل صحن و سرای آن دعوت میکند این روزها با دیوارهای بلندی که متعلق به یک بنای تاریخی در اطراف میدان امام(ره) همدان است محصورشده و ازنظرها پنهان مانده است.
حسین بن علی النقی(ع) تنها امامزاده شهر همدان است که نسب وی بدون واسطه به یکی از امامان معصوم یعنی حضرت امام هادی(ع) میرسد در نگاهی به سابقه این امامزاده عنوانشده که حسین بن علی النقی(ع)، عموی بزرگوار حضرت ولیعصر(عج) معروف به شاهزاده حسین(ع) از امامزادههای شاخص کشور است و تنها امامزاده شهر همدان است که نسب وی بدون واسطه به یکی از امامان معصوم یعنی حضرت امام هادی(ع) میرسد.
ساختمان بنای امامزاده نیز که یکی از زیارتگاههای اصلی شهر همدان به شمار میآید از بناهای دوره صفویه است که در دوره قاجار نیز برخی تغییرات در آن صورت گرفته است.
معمّرین قدمت نخستین بنای این زیارتگاه را پیش از دوره ایلخانیان دانستهاند و تاریخنگاران نیز بر این معتقد هستند و آن را در دوره هلاکوخان (۶۵۴-۶۶۳ ه ق) میدانند.
آستان مقدس شاهزاده حسین(ع) همدان از معماری بسیار زیبایی برخوردار بوده و از چندین بخش شامل ایوان ورودی، شبستان پیشین، اتاق مقبره و سردابی که در عمق ۳ متری از کف زمین قرار دارد، تشکیلشده است.
این آستان مقدس در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ مترمربع وسعت دارد و با معماری شکیل، امکانات ویژهای در آن تعبیهشده است.
آنچه در این گزارش مدنظر است اینکه متأسفانه به دلیل شرایط حاکم بر کشور در نظام ستمشاهی بخشی از املاک موقوفه امامزاده حسین(ع) به تصرف غیر درآمده بهطوریکه بخشی از حیاط این امامزاده در اختیار بانک ملی قرارگرفته و همین امر بارگاه امامزاده را محاصره کرده است.
به گفته مسئولان وسعت بانک ملی در محدوده بقعه متبرکه حضرت حسین بن علی النقی (ع) بیش از یک هزار و ۲۰۰ مترمربع است که وسعت آستان مقدس امامزاده حسین(ع) با احتساب اضافه شدن بانک ملی به آستان، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع خواهد شد.
آزادسازی حریم شاهزاده حسین(ع) همدان سالهاست که پیگیری میشود
این موضوع و آزادسازی حریم شاهزاده حسین(ع) همدان سالهاست که پیگیری میشود و خوشبختانه پس از سالها پیگیری در بخشهایی به نتیجه رسیده است که جای بسی خرسندی دارد.
در همین خصوص مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امامزاده حسین(ع) فرزند بلافصل امام معصوم(ع) و عموی امام زمان(عج) است، اظهار داشت: آستان مقدس امامزاده حسین(ع) همدان از گذشتههای دور تاکنون موردتوجه مردم بوده است.
حجتالاسلام محمد کاروند بابیان اینکه این امامزاده موقوفههایی داشته که برخی از آنها در طول تاریخ از بین رفته و برخی واگذارشده است، افزود: بخشی از محیط اطراف این امامزاده به سقاخانه یا باغ امامزاده اختصاص داشته که اکنون وجود ندارد.
یک هزار و ۲۰۰ متر ملک امامزاده در تصرف بانک ملی است
وی بابیان اینکه این امامزاده موقوفات زیادی داشته که برخی از بین رفته و برخی موجود بوده که در دفاتر ثبتی به نام ملک امامزاده شناختهشده است، گفت: بیش از یک هزار و ۲۰۰ متر ملک امامزاده در تصرف بانک ملی است.
حجتالاسلام کاروند با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای بازپسگیری اموال این امامزاده عنوان کرد: در پیگیری نهایی جلسهای با حضور هیئتامنا، مسئولین استانی و دو نماینده مردم همدان در مجلس برگزار و درنتیجه آن جلسه دومی با حضور وزیر اقتصاد تشکیل و منجر به یک صورتجلسه شد.
استانداری همدان زمین یا مکانی را در اختیار بانک ملی بگذارد تا مجموعه را تخلیه کنند و آن را در اختیار اوقاف قرار دهند وی بابیان اینکه در آن صورتجلسه تقریباً نهایی شد که استانداری همدان زمین یا مکانی را در اختیار بانک ملی بگذارد تا مجموعه را تخلیه کنند وآن را در اختیار اوقاف قرار دهند، عنوان کرد: مقرر شد پیگیریها انجام شود تا صورتجلسه مورد تائید معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار بگیرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان بابیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری از طریق معاونت حقوقی وزارت اقتصاد مدارکی را از ما خواستند و ما همه مدارک را ارسال کردیم، عنوان کرد: تحقق این امر پیگیری لازم را میطلبد و اداره اوقاف و هم نمایندگان مجلس باید پیگیر موضوع باشند کما اینکه پیگیری هر هفته صورت میگیرد و ازاینجا به بعد باید نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی باید ورود بیشتری به موضوع داشته باشند و اگر ازاینپس توفیق بیشتری صورت گیرد به دست نمایندگان است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بهجایی رسیدیم که قابلقبول است کما اینکه تاکنون زحمات زیادی کشیده شده است، گفت: بانک ملی صورتجلسه را امضا کرده و جلسهای نیز هفته قبل برگزار و قول مساعد به اجرای صورتجلسه دادند و سعی بر آن است که جلسهای نیز با حوزه ریاست جمهوری داشته باشیم.
بانک ملی درخواست دارد که مستأجر اوقاف شود اما ما این را نمیخواهیم
حجتالاسلام کاروند بابیان اینکه بانک ملی درخواست دارد که مستأجر اوقاف شود اما ما این را نمیخواهیم؛ گفت: اگر پیگیریها صورت بگیرد نتیجه موردقبول هرچه زودتر محقق میشود.
وی اضافه کرد: آخرین پیگیریها بدین شکل بوده که بانک ملی ساختمان را بعد از تائید معاون حقوقی ریاست جمهوری تحویل امامزاده بدهد و یک تعهد هم ما دادیم که ساختمان بانک ملی چون ازلحاظ قدمت ارزش دارد تغییری در آن ایجاد نکنیم.
در صورت تحویل ساختمان بانک ملی به اوقاف همدان این مکان به یک مکان فرهنگی تبدیل خواهد شد وی بابیان اینکه در صورت تحویل ساختمان بانک ملی به اوقاف همدان این مکان به یک مکان فرهنگی تبدیل خواهد شد، گفت: در این راستا با کمک استاندار وقت، نمایندگان، امامجمعه و سایر مسئولین اقدامات خوبی انجامشده و در جلسهای هم که با حضور وزیر برگزار شد صورتجلسه به امضا رسید.
وی بابیان اینکه ما خوشبین هستیم اما درخواست حمایت مردمی داریم کما اینکه استمرار پیگیری از طرف رسانهها فضا را برای پیگیری بیشتر ایجاد میکند، گفت: این بقعه متبرکه محصورشده اما چیزی از اعتبار و ارادت مردم به عموی امام زمان(عج) کم نشده است و بزرگترین سند حضور خاندان اهلبیت(ع) در همدان امامزاده حسین(ع) است.
وی همچنین با یادآوری اینکه از سال ۱۳۳۶ در مکانی که سقاخانه و توتزار امامزاده بوده بانک ساختهشده است، افزود: سال ۱۳۱۲ افرادی ملک را تصرف کرده و سال ۱۳۳۶ آن را به بانک ملی فروختهاند.
حجتالاسلام کاروند بابیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی با نظر امام(ره) که فرمود موقوفات باید برگردد، قانونی تشکیل شد که در سال ۷۷ رأی بر ابطال سند مالکیت عرصه و اعیان بانک ملی داد، عنوان کرد: املاک امامزاده باید پس داده شود.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز بابیان اینکه طی هماهنگیهای صورت گرفته و دعوت از وزیر اقتصاد و امور دارایی، مدیرعامل بانک ملی، نماینده ولیفقیه در استان و مدیرکل اوقاف همدان جلسهای در خصوص اختلاف ملک بانک ملی مرکزی همدان که اوقافی و مستأجر شاهزاده حسین است، در محل وزارت اقتصاد و امور دارایی تشکیل شد، افزود: در این جلسه حفظ ساختمان بانک ملی و استفاده از آن بهعنوان مرکز فرهنگی شاهزاده حسین موردتوافق قرار گرفت
حمیدرضا حاجی بابایی تأکید کرد: با توجه به مصوبات این جلسه مقرر شد زمین مناسب برای احداث و جایگزینی بانک ملی از سوی استانداری همدان تأمین شود.
با این تفاسیر انتظار می رود پیگیری ها تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود چراکه این موضوع خواسته ای مردمی است و انتظار می رود پس از ۶۰ سال از تصرف این املاک؛ داشته های امامزاده به وی برگردانده شود.
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