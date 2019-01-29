پیروزی انقلاب اسلامی ایران هیمنه و ابهت استکبار جهانی را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی در دیدار مسئولان و اعضای شورای نگهبان و اساتید هیئت اندیشه ورز استان، با بیان اینکه شورای نگهبان، نگهبان اسلامیت و قانون اساسی است، اظهارداشت: قانون جمهوری اسلامی برگرفته از دستورات اسلام است و همه ما وظیفه داریم در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران رسالت و وظیفه خود را به درستی انجام دهیم.

وی افزود: جریان کفر و جهل با نظام جمهوری اسلامی که بر مبنای شریعت، دموکراسی و مردم سالاری دینی بنا شده، مشکل دارد چرا که آنان به‌ دنبال منافع و مسائل مادی هستند و حقیقتاً جمهوری اسلامی نیز در برابر آنها ایستاده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان یادآور شد: ایران به هیچ کشوری باج نمی دهد و اجازه نخواهد داد استکبار نیز به مستضعفین زورگویی کند چرا که آنها بویی از انسانیت و قانون نبرده اند و تنها به دنبال گرفتن یک سری انحصارات اقتصادی هستند که انقلاب اسلامی آنها را شکست.

آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه کشور ایران همواره حامی قشر ضعیف و مظلوم جامعه است، مروری مقایسه ای بر کارکرد حکومت پهلوی با چهار دهه انقلاب کرد و بیان کرد: بعد از انقلاب اسلامی وضعیت بدهی های آمریکا روز به روز افزایش می یابد و از اقتدار نظام ترس و رعب دارند.

وی با بیان اینکه سران آمریکایی ها به‌ دلیل غارت گرایی هایشان بدهکارترین کشور جهان شده اند، ادامه داد: ترامپ می خواهد با قلدری جلوی برخی هزینه ها و بدهی ها را بگیرد اما وضعیت بسیار نامناسب و شکننده ای دارند و اعتبار دلارشان هم شکست.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در برابر زورگویان و دشمنان ایستاده است و نظام آنقدر قدرت پیدا کرده که اگر چنانچه دشمنان کوچکترین تحرکی داشته باشند، شاخشان شکسته خواهد شد.

آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه انقلاب اسلامی هیمنه و ابهت استکبار جهانی را شکسته است، اظهارداشت: در طول چهل سال اخیر، دشمنان نظام با هر محاسبات، ترفند و دسیسه ای که وارد میدان شده اند، همواره با شکست مواجه شده اند.

وی در ادامه افزود: آمریکا توان جنگیدن با ایران را ندارد چرا که وضعیت اقتصادی و نظامی آنها در حدی نیست که درگیر جنگ شوند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه دشمنان به دنبال حذف دین و ترویج سبک زندگی غربی در کشور ما هستند، یادآور شد: آنها معتقدند دین اسلام نمی تواند حکومت کند در صورتی که خالق و مالک تمام انسان ها خداوند است اما آنان این واقعیت را قبول ندارند و نباید اجازه بدهیم ارزش های اسلامی از بین برود.

آیت الله حسینی شاهرودی بیان کرد: دشمنان با تمام وجود با اسلام مبارزه می کنند و به شیوه های مختلف به دنبال اسلام هراسی، ترویج ادعاها و شایعاتی مبنی بر اینکه ما حامی آزادی، دموکراسی و حقوق بشر هستیم در بین مردم هستند در صورتی که همه ادعاهایشان کذب است.

وی ادامه داد: قدرت رهبری ایران تمام نقشه ها و دسیسه های دشمنان را با یک سخنرانی خنثی می کند و خود دشمن نیز بارها به این واقعیت اذعان کرده اند و حکومت دینی تمام محاسبات آنها را برهم زده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به قدرت دفاعی و نظامی ایران اشاره کرد و گفت: امیدواریم انقلاب اسلامی همانند این چهل سالی که با قدرت و افتخار در دنیا درخشیده، همچنان مقتدر بماند.

آیت الله حسینی شاهرودی اظهارداشت: به برکت انقلاب اسلامی، ایران در اکثر حوزه ها جزو ۱۰ کشور برتر دنیا است، در سرعت رشد عملی در دنیا رتبه اول قرار دارد و بنابراین باید قدر این موفقیت ها را بدانیم و طوری این وضعیت را کنترل کنیم که کوچک ترین خدشه ای به نظام وارد نشود.