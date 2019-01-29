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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۰

دیدبان حقوق بشر:

جبهه النصره مخالفان خود را وحشیانه شکنجه می‌کند

جبهه النصره مخالفان خود را وحشیانه شکنجه می‌کند

سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که عناصر وابسته به جبهه النصره به صورت وحشیانه ای فعالان مخالف آنها را شکنجه می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که عناصر وابسته به تشکیلات تروریستی جبهه النصره به صورت وحشیانه ای فعالان مخالف آنها را شکنجه می کنند.

این سازمان هم چنین اعلام کرد که عناصر جبهه النصره عملا کنترل کامل استان ادلب را به دست گرفته اند به طوریکه مناطق اطراف استان ادلب و حماه و لاذقیه نیز در دست آنها است.

دیدبان حقوق بشر هم چنین به بازداشت ساکنان ادلب به دلیل اعتراض به عملکرد تروریستها در این منطقه و شکنجه آنها اشاره کرد.

بر اساس این گزارش تروریستهای جبهه النصره مخالفان خود را به روشهای وحشیانه ای از جمله حبس در تابوت فولادی به مدت چندین ساعت شکنجه می کنند.

کد مطلب 4526874

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