استقرار شرکت های آی تی مجموعه وزارت دفاع در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ فتح الله حقیقی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان که با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان استان در مجلس و جمعی از مدیران استان برگزار شد، با ارائه گزارشی از وضعیت استان در بخش های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، اظهار کرد: در استان زنجان هم در بخش صنعت و هم در حوزه معدن در تلاش هستیم که چرخه تولید را طولانی تر کنیم و از خام فروشی بپرهیزیم تا اشتغال و ثروت آفرینی در استان زنجان ارتقاء یابد.

وی متوسط سهم اشتغال در بخش کشاورزی کشور را ۱۸ درصد عنوان کرد و گفت: این سهم در استان زنجان ۶۸ درصد بیشتر از میانگین کشوری است که اگر ارزش افزوده این بخش را ایجاد می کردیم وضعیت استان بسیار بهتر از این می شد.

استاندار زنجان با بیان اینکه سهم اشتغال حوزه صنعت در استان زنجان نزدیک به میانگین کشوری است، افزود: سهم اشتغال خدمات در کشور به طور متوسط ۴۹ درصد و در استان زنجان ۳۶ درصد است که ۲۷ درصد پایین تر از میانگین کشوری است که جای کار دارد.

حقیقی اقتصاد مقاومتی را به معنای ایجاد اشتغال جدید و حفاظت از مشاغل موجود دانست و گفت: با توجه به اعتبارات ابلاغ شده به استان ها و گشایش های اعتباری، ۱۴۰۰ میلیارد تومان به استان زنجان برای ایجاد و حفاظت از ۳۶ هزار شغل تخصیص داده شده که باید در جذب و توزیع این اعتبارات اهتمام جدی صورت گیرد و در میزان تسهیلات ثابت در استان با میزان تسهیلات سرمایه‌درگردش، تعادل و توازن لازم ایجاد گردد.

استاندار زنجان با اشاره به عبور بیش از ۲.۴ درصد از ترافیک عبور و مرور کشور از محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: باید قریب به ۲ درصد از بزرگراه‌های کشور نیز در استان زنجان ایجاد شود تا جوابگوی این حجم از تردد ها باشد لذا ضروری است اقدامات جدی نسبت به تکمیل سه بزرگراه در دست اجرای استان زنجان صورت گیرد تا میزان بزرگراه های استان به حدود ۳۲۰ کیلومتر برسد.

وی گفت: راه اندازی شهرک آی تی و برق و الکترونیک از اولویت های استان زنجان است که مشارکت و استقرار شرکت‌های فناوری ذیل وزارت دفاع می تواند به این امر کمک کند.

حقیقی با اشاره به اینکه راه مواصلاتی زنجان- طارم –منجیل از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان زنجان است که در سفر ریاست جمهوری مصوبه تکمیل آن نیز اخذ شده و با مشارکت وزارت دفاع قابل تکمیل و راه اندازی است، اظهار کرد: ساخت ۸۰ کیلومتر از این محور مواصلاتی بر عهده استان زنجان است که تاکنون ۵۰ کیلومتر از آن ساخته شده با تکمیل و بهره برداری از این مسیر، ۲۵ میلیارد صرفه جویی در مصرف سوخت پیش بینی می شود و ۲۰۰ کیلومتر نیز مسیر استان های شمالغرب کشور به استان های شمالی کوتاهتر خواهد شد و از بار ترافیکی مسیر قزوین به شمال تا حد زیادی کاسته می شود که این امر هم به نفع استان و هم به نفع کشور خواهد بود.