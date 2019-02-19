محمود شوری کارشناس مسائل روسیه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لزوم حفظ و گسترش روابط تجاری میان ایران و روسیه در شرایط فعلی که غرب سیاست خصمانه ای را علیه ایران به کار گرفته است، اظهارداشت: با در نظر گرفتن مجموعه شرایط تحولات منطقه ای و بین المللی، می توان اینطور گفت که ایران و روسیه باید بتوانند همکاری های خود را در حوزه های مختلف به صورت راهبردی ادامه دهند تا منافعشان تامین شود.

وی گفت: هر دو طرف بر اساس محاسبات استراتژیک خود می‌دانند که در نهایت باید با یکدیگر همکاری داشته باشند و علیرغم وجود برخی اختلاف دیدگاه ها در موضوعات مختلف میان دو کشور که در روابط بین الملل امری طبیعی است، در حوزه هایی که با یکدیگر اشتراک نظر دارند همکاری‌های خود را گسترش و تعمیق دهند.

شوری ادامه داد: تجربه نشان داده که نه غرب می تواند به روسیه خیلی نزدیک شود و نه روس ها می توانند و می خواهند به غرب آنچنان نزدیک شوند که به عنوان متحد آنها به حساب آیند، چرا که اختلافات میان این دو راهبردی و جدی است.

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه روس ها می دانند که نمی توانند به عنوان یک طرف قابل اعتماد و اطمینان به غرب نگاه کنند، تصریح کرد: از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران با پیروی از یک سیاست اصولی، مشخص و روشن در قبال کشورهای پیرامونی و سایر کشورهای جهان، خود را به عنوان بازیگری قابل اعتماد معرفی کرده است.

وی بیان کرد: در خصوص اهمیت گسترش روابط تجاری ایران و روسیه بیان کرد: آنطور که از مواضع تهران و مسکو بر می آید، دو طرف بر این مسئله تأکید دارند که باید همکاری‌های اقتصادی بیشتری را با یکدیگر داشته باشند اما آنچه مشخص است اینکه موانعی هم در این مسیر وجود دارد که جدی هم هست.

شوری افزود: به اعتقاد من برای عبور از این مرحله که دو طرف احساس می کنند موانعی بر سر راه افزایش همکاری‌های تجاری وجود دارد، باید عزم و اراده جدی تری برای افزایش تعاملات تجاری فی مابین وجود داشته باشد.

کارشناس مسائل روسیه در پایان خاطرنشان کرد: نیاز دو کشور همکاری‌های تجاری راهبردی است و آنچه که امروز شاهد آن هستیم اینکه امروز همکاری‌های اقتصادی ما تاکتیکی است و به اعتقاد من نمی تواند منافع ایران و روسیه را آنچنان که باید تامین کند و به همین دلیل باید یک طراحی راهبردی جدید جهت افزایش همکاری‌های تجاری با روسیه داشته باشیم.