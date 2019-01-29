مدیر امور هماهنگی، اجرایی و فنی تماشاخانه ایرانشهر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و رییس تماشاخانه ایرانشهر طی حکمی جواد افشین نژاد را به‌عنوان مدیر هماهنگی، اجرایی و فنی این مجموعه تئاتری منصوب کرد.

در متن حکم افشین نژاد آمده است:

«نظر به سوابق ارزشمند و ممتد جناب‌عالی در زمینه هماهنگی، برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی در حوزه هنرهای نمایشی به‌ موجب این حکم به‌ عنوان مدیر امور هماهنگی، اجرایی و فنی تماشاخانه ایرانشهر منصوب می‌شوید.

لازم است در کلیه امور ضمن هماهنگی مقتضی با جناب حسین مسافر آستانه تلاش بایسته‌ای در جهت افزایش رضایتمندی گروه‌های نمایشی و بازدیدکنندگان تماشاخانه با ایجاد محیطی منظم، پویا، امیدبخش شاهد اقدامات درخور نام و سابقه تماشاخانه ایرانشهر باشیم.»

رجبی معمار در مراسم معارفه جواد افشین نژاد که شامگاه دوشنبه ۸ بهمن‌ماه در تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد ضمن تقدیر از زحمات میثم احمدی که از اسفند ۹۵ عهده‌دار این مسئولیت بود، عنوان کرد حسین مسافر آستانه به‌ عنوان دبیر شورای سیاست‌گذاری و نماینده تام‌الاختیار رییس تماشاخانه به فعالیت خود در این مجموعه تئاتری با قوت ادامه خواهد داد.

از سوابق افشین نژاد می‌توان به حضور سه دهه در معاونت اجرایی و انتشارات مرکز هنرهای نمایشی، ریاست تالارهای وحدت، سنگلج، محراب و فرهنگسرای نیاوران اشاره کرد.