مدیر امور هماهنگی، اجرایی و فنی تماشاخانه ایرانشهر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل تماشاخانه ایرانشهر، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و رییس تماشاخانه ایرانشهر طی حکمی جواد افشین نژاد را بهعنوان مدیر هماهنگی، اجرایی و فنی این مجموعه تئاتری منصوب کرد.
در متن حکم افشین نژاد آمده است:
«نظر به سوابق ارزشمند و ممتد جنابعالی در زمینه هماهنگی، برنامهریزی و مدیریت اجرایی در حوزه هنرهای نمایشی به موجب این حکم به عنوان مدیر امور هماهنگی، اجرایی و فنی تماشاخانه ایرانشهر منصوب میشوید.
لازم است در کلیه امور ضمن هماهنگی مقتضی با جناب حسین مسافر آستانه تلاش بایستهای در جهت افزایش رضایتمندی گروههای نمایشی و بازدیدکنندگان تماشاخانه با ایجاد محیطی منظم، پویا، امیدبخش شاهد اقدامات درخور نام و سابقه تماشاخانه ایرانشهر باشیم.»
رجبی معمار در مراسم معارفه جواد افشین نژاد که شامگاه دوشنبه ۸ بهمنماه در تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد ضمن تقدیر از زحمات میثم احمدی که از اسفند ۹۵ عهدهدار این مسئولیت بود، عنوان کرد حسین مسافر آستانه به عنوان دبیر شورای سیاستگذاری و نماینده تامالاختیار رییس تماشاخانه به فعالیت خود در این مجموعه تئاتری با قوت ادامه خواهد داد.
از سوابق افشین نژاد میتوان به حضور سه دهه در معاونت اجرایی و انتشارات مرکز هنرهای نمایشی، ریاست تالارهای وحدت، سنگلج، محراب و فرهنگسرای نیاوران اشاره کرد.
نظر شما