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۲۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۵۶

بقعه ي امامزاده سيد اسماعيل بازار بزرگ تهران مرمت شد

بقعه ي امامزاده سيد اسماعيل واقع درمحله ي چاله ميدان- از محلات قديمي تهران و در غرب خيابان سيروس بين خيابانهاي بوذرجمهري و مولوي ، آذر ماه سال جاري زير نظراداره ي كل ميراث فرهنگي استان تهران مرمت شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره كل ميراث فرهنگي تهران  نسب اين امامزاده به امامزاده ذكريا از اولاد امام موسي  كاظم (ع) مي رسدو بر اين اساس كتيبه ي در چوبي بقعه ي امامزاده تاريخ اتمام بقعه اصلي سال 886 به اهتمام استاد حسين پسر پير علي حداد طهراني ذكر شده و سازنده ي آن استاد حسن پسر استاد حسين لواساني مي باشد.
اين تاريخ سال 886 هجري قديمي ترين تاريخي است  كه از يك اثرتاريخي درتهران در دست است و از اين جهت بقعه ي سيداسماعيل براي شهر تهران از اعتبار و امتياز خاصي برخوردار مي باشد.
بقعه ي امامزاده اسماعيل داراي صحني وسيع به شكل چهار ايواني است كه داراي سيه ورودي از سه ايوان شمال، جنوب و شرق مي باشد ورودي جنوبي به بازار حضرتي ، ورودي  شرقي به كوچه سيد اسماعيل و ورود شمالي به بازارچه و كوچه ي سيد اسماعيل راه دارد بنا داراي دو مناره ي كاشي كاري از دوره ي قاجاريه مي باشد.
لازم به ذكر است طرح توسعه قسمت شمالي بقعه امامزاده سيداسماعيل نيز كه به دليل كم بودن فضاي خدماتي آن طراحي شده از سال گذشته شروع و اوايل سال آينده به اتمام خواهد رسيد.
کد مطلب 45269

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