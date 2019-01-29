۷۵۱ محصول متنوع صنعت دفاعی در دست تولید داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جانشین فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان، استاندار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان، روسا و مدیران کل دستگاه های اجرائی استان، معاونین استاندار، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد وزارت دفاع در محل ستاد وزارت دفاع تشکیل شد.

امیر حاتمی در ابتدای این نشست با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به موضوع اقتصاد مقاومتی، گفت: برداشت و طمع دشمنان ایران اسلامی بر این بود که همزمان با ۱۳ آبان با تشدید تحریم های نفتی و مالی، خواهند توانست مردم را در مقابل نظام قرار دهند؛ اما غافل از اینکه مردم مومن، بصیر و آگاه ایران اسلامی با هشیاری و دشمن شناسی خاص خود هرگز در دام نظام سلطه و شیطنت های آنان قرار نخواهند گرفت.

وزیر دفاع هدف اصلی اقدامات شیطان بزرگ آمریکا را تحت فشار قرار دادن آحاد مردم دانست و گفت: در موضوع تحریم های داروئی، هدف لطمه جانی به مردم ایران اسلامی است و آنها به دروغ وانمود می کنند که نگران مردم هستند.

وی اظهار امیدواری کرد: همچون ۴۰ سال گذشته با همت و مقاومت وصف ناپذیر ملت رشید ایران اسلامی و تلاش همه بخش های کشور خواهیم توانست این بار نیز دشمن را در توطئه های اقتصادی مأیوس کرده و شکست دهیم.

امیر حاتمی افزود: ما به شعار «ما می توانیم» اعتقاد راسخ داریم و بر این باوریم که کشور با تکیه بر ظرفیت های داخلی و بومی سرشار و فراوان خود خواهد توانست نیازهای کشور را مرتفع نماید.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به پیشرفت های چشمگیر صنعت دفاعی در آماده سازی انواع سلاح ها، سامانه ها و دستاوردهای حوزه دفاعی، اظهار داشت: امروز با قدرت اعلام می کنیم که هیچ وابستگی و نیازی به خارج از کشور در حوزه صنعت دفاعی احساس نمی کنیم و تمام نیازهای فرماندهان سرافزار نیروهای مسلح را در کوتاه ترین زمان و با پیشرفته ترین فناوری ها آماده و در اختیارشان قرار می دهیم.

امیر حاتمی با اشاره به وابستگی صددرصدی نیروهای مسلح کشورمان به استکبار جهانی در قبل از انقلاب، گفت: بر اساس آمارهای دقیق حوزه صنعتی در آن زمان کشور تنها می توانست ۳۱ سبد محصول را با حضور مستشاران و به صورت کاملا وابسته تولید کند و امروز با همت و مجاهدت متخحصصین متعهد و دانشمند صنعت دفاعی ۷۵۱ سبد محصول متنوع را در دست تولید داریم.

وی دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول ۴ سال اخیر را چشمگیر و بسیار ارزشمند دانست و از اقدامات صورت گرفته در راستای پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر استان زنجان با توجه به ظرفیت های استان تقدیر و تشکر کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: وظیفه و رسالت همه خدمتگزاران به انقلاب اسلامی خدمت رسانی صادقانه به مردم و ولی نعمتان انقلاب است و می بایست تا آنجایی که میسر است با تعامل و ارتباط با آحاد مردم، مشکلات مردم را از نزدیک مشاهده و برای رفع آنها برنامه ریزی کرد.

در ادامه این جلسه، مدیران کل بخش های مختلف گزارش پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی استان را ارائه و استاندار با طرح برخی مشکلات و راهکارهای حل آن اظهار امیدواری کرد: انشاءالله با مساعدت وزیر محترم دفاع و جانشین فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان، مشکلات با سهولت بیشتری مرتفع خواهد شد.