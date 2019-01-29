توزیع کارت آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه آزمون کتبی دستیاری فوق تخصصی پزشکی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی با وارد کردن کد رهگیری قابل مشاهده است.

داوطلبان می توانند با دریافت کارت ورود به جلسه در آزمون شرکت کنند. آزمون در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود و هر کدام از داوطلبان باید دقت کنند که آزمون مربوط به رشته آنها در کدام این نوبت ها برگزار می شود.

آزمون رشته بیماری های داخلی در مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) و آزمون سایر رشته ها در مرکز سنجش آموزش پزشکی واقع در خیابان آزادی، بین خیابان اسکندری شمالی و دکتر قریب، روبروی پارک اوستا برگزار خواهد شد.

سی و ششمین دوره آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته های مصوب در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ۹۷ و آزمون شفاهی نیز در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ بهمن ۹۷ به صورت متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد.

جدول زمانبندی شرکت در آزمون شفاهی متعاقبا در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه ارائه می شود.