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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۴

دعوت رئیس‌جمهوری کره جنوبی از «عبدالمهدی» برای سفر به سئول

دعوت رئیس‌جمهوری کره جنوبی از «عبدالمهدی» برای سفر به سئول

نخست وزیر عراق پیام رسمی از سوی «مون جائه این» رئیس جمهوری کره جنوبی را که در آن از وی برای سفر به سئول دعوت به عمل آمده است، دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق با نماینده ویژه رئیس جمهوری کره جنوبی در بغداد دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص راهکارهای تقویت روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند.

طبق اعلام دفتر عبدالمهدی، نماینده کره جنوبی پیام «مون جائه این» رئیس جمهوری این کشور خطاب به نخست وزیر عراق را تسلیم وی کرد.

در این پیام به صورت رسمی از عبدالمهدی برای سفر به سئول دعوت به عمل آمده است.

عبدالمهدی ضمن قبول دعوت رئیس جمهوری کره جنوبی، متقابلا از وی برای سفر به بغداد دعوت به عمل آورد.

کد مطلب 4526925

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