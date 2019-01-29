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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۴۷

امروز برگزار می شود؛

برگزاری بیست و دومین راهپیمایی دریایی در نوار غزه

برگزاری بیست و دومین راهپیمایی دریایی در نوار غزه

بیست و دومین راهپیمایی دریایی نوار غزه تحت عنوان «به محاصره دریایی تن نخواهیم داد» امروز سه شنبه در شمال این منطقه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کمیته عالی برگزاری تظاهرات بازگشت و لغو محاصره نوار غزه اعلام کرد که بیست و دومین راهپیمایی دریایی امروز سه شنبه با شعار «هرگز به تداوم محاصره دریایی غزه تن نخواهیم داد» در شمال این باریکه برگزار خواهد شد.

این کمیته خواستار حضور پرشور و گسترده فلسطینیان در ۲۲ امین راهپیمایی دریایی لغو محاصره باریکه غزه شد. 

این راهپیمایی دریایی چندین هفته بود که متوقف شده بود اما فلسطینیان در پی طفره رفتن رژیم صهیونیستی از عمل به تفاهمات حاصل شده برای آرام‌سازی اوضاع در غزه، تصمیم به ازسرگیری این فعالیت و پویش مردمی گرفتند.

کد مطلب 4526937

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