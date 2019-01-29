به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی در هشتمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت گفت: فین تک و بلاکچین، در حال دگردیسی فضای خدمات مالی کشور هستند، به این معنا که فین تک ها ارایه خدمات به مشتری نهایی را از انحصار به موسسات مالی خارج کرده و بسته هایی را با تنوع کاربردی بسیار و به صورت سفارش شده در اختیار مردم قرار می دهند، همچنین بلاکچین نیز با ارایه نوآوری عملی، در ایجاد دفاتر توزیع یافته به جای دفاتر متمرکز، نیاز به نهاد واسط مورد اعتماد را از بین برده و فناوری را به عنوان زیرساخت اعتماد جایگزین آن کرده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: عملیات سفته بازانه، در کنار قوانین تصویب شده و در حال بررسی و تصویب مبارزه با پولشویی، نیاز به رصد و پایش مبادلات پولی را اجتناب ناپذیر کرده است، به گونه ای که در نهایت، ردیابی وجوه از ابتدا تا انتها مشخص و شفاف باشد، پس تدوین و تصویب مقررات جدید در حوزه تراکنش های بانکی و چک های تضمینی که در ماههای اخیر صورت گرفت، به عنوان بخشی از راه حل در کاهش التهابات ارزی و توقف نسبی فعالیت های سفته بازانه موثر بوده است.

وی تصریح کرد: دو نیرو در حال اثرگذاری بر اکوسیستم پرداخت کشور فعال است، به این معنا که یک نیرو به دنبال تعریف کسب و کارها و فرصتهای جدید درآمدی بوده و دیگری اینکه با توجه به وضعیت کنونی، نظارت و کنترل موثرتر را مطالبه می کند، پس برای یافتن تعادل و ایجاد همراستایی در این دو نیرو، باید راه حل های خلاقانه ای یافت، در غیر این صورت توان بالقوه آنها باعث درگیری و هرج و مرج می شود که بهره موثر را تحت تاثیر قرار داده و چرخه ای باطل حاصل از مجادلات میان مقام ناظر و کسب و کارها، منجر به افزایش هزینه ها می شود.

به گفته کمیجانی، البته فناوری برای بخشی از مساله راه حل ارایه کرده است، همانطور که فین تک ها رشد می کنند فناوری مقرراتی نیز ظاهر می شود، پس وقتی برآیند آنها در مقابل مقام ناظر قرار می گیرد، فناوری نظارتی شکل می گیرد و اگر پدیده غیرقابل نظارت و بالقوه خطرناک برای مقاصد پولشویی مثل بیت کوین به وجود می آید، بلاکچین به عنوان یک زیرساخت اعتماد مشکل شفافیت و تبانی را حل می کند، پس مقام ناظر باید باور کند که فناوری مساله و معضل نیست، بلکه بخشی از راه حل است.

وی اظهار داشت: در ایران و دنیا، مسئولان نظارتی همانند هر انسان دیگری در مقابل تغییر تکنولوژی مقاومت طبیعی دارند، اما مهم این است که به چرخه توجه داشته و گرفتار آن نشویم.