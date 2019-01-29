سیزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، سیزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب روز سه شنبه با حضور آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار، علی فریدونی مدیرکل دفتر مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسکندری نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان استان افتتاح شد.

در این نمایشگاه بیش از ۲۹۰ ناشر از سراسر کشور و ۱۴ ناشر استانی کتب و آثار مکتوب و دیجیتالی خود را در ۲۰۱ غرفه با ۶۲ هزار عنوان کتاب در فضایی به مساحت یک هزار و ۹۵۰ مترمربع در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

کتب عرضه شده در این نمایشگاه با ۳۰ درصد تخفیف در اختیار علاقمندان قرار می گیرد که ۱۰ درصد تخفیف از سوی شرکت نمایشگاه های قزوین، ۱۰ درصد تخفیف از سوی ناشر و ۱۰ درصد تخفیف هم از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان پیش بینی شده تا افراد بیشتری بتوانند نسبت به تهیه کتب مورد نیاز خود با قیمت های مناسب اقدام کنند.

همچنین کتب دفاع مقدس با ۳۰ درصد تخفیف ویژه علاوه بر تخفیف درنظر گرفته شده فروخته می شود.

در این نمایشگاه شش هزار قطعه «بن کارت کتاب» به ارزش پنج میلیارد ریال برای افراد مختلف در نظر گرفته شده است.

نشست های فرهنگی و پژوهشی در سیزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب قزوین در سرای اهل قلم در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان از ۱۰ تا ۱۲ بهمن ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با عناوین قزوین پژوهشی، یک قرن هم نشینی با کتاب، ادبیات، اندیشه و ادبیات پایداری و دفاع مقدس برگزار می شود.

رونمایی و جشن امضای کتاب ها «تعزیه زمینه قزوین»، «هویت شهری در دوران صفوی» و «حلقوم»، رونمایی و بررسی کتاب های «همزیستی ادبیات تطبیقی و نظریه های ادبی»، «عقلانیت و دین در تفکر فلسفی ابن سینا» و نیز رمان و داستان های ترجمه شده انتشارات داخلی از جمله برنامه های دیگر این رویداد بزرگ فرهنگی است.

همچنین رونمایی و جشن امضای کتاب های «گهواره های نیلوفری»، «در خلسه های پرواز»، «با چشمان باز» و «مصطفای خوبیها» از دیگر نشست های فرهنگی و پژوهشی سیزدهمین نمایشگاه کتاب قزوین است.

سیزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب قزوین تا سیزدهم بهمن ماه از ساعت ۹صبح لغایت ۱۲ظهر و ۱۶ لغایت ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) آماده بازدید علاقه مندان است.