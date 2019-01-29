بهرام آقاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت افزایش سرانه ورزشی و در اختیار قرار دادن فضاهای مجهز و نوسازی شده در اختیار علاقهمندان، افزود: در شرایطی که پیش از انقلاب هفت مکان ورزشی در استان اردبیل وجود داشت، هماکنون دارای ۲۱۰ مجموعه ورزشی هستیم.
وی فراهم آوردن زیرساختهای مورد نظر برای حضور آسان اقشار مختلف مردم و گرایش به ورزش را یک وظیفه مهم دانست و افزود: ورزش به عنوان یکی از اصلیترین موارد برای کاهش آسیبهای اجتماعی مطرح شده و با فراگیرسازی آن میتوان در پیشگیری از بیماریهای جسمی و روحی موفق ظاهر شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان به دیگر افتخارات این استان در حوزه ورزش اشاره کرد و یادآور شد: اردبیلیها از لحاظ ردهبندی مدالآورترین استان کشور در المیپک در جایگاه سوم جای دارند و در مسابقات آسیایی و جهانی نیز آمار خیرهکنندهای را از خود به نمایش گذاشتهاند.
آقاخانی در ادامه توجه به ورزش همگانی و قهرمانی بانوان را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: برای توجه به ورزش بانوان و کسب موفقیت در این حوزه همگانیسازی رشتههای مختلف در این بخش مورد تاکید قرار گرفته است.
به گفته وی تجهیز خانههای ورزش روستایی برای فراهم آوردن فرصت برابر از جمله محوریترین برنامه های ورزشی استان بوده و در این راستا تا پیش از پایان سال جاری ۴۰ خانه ورزش روستایی تجهیز و یا تکمیل خواهند شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل به برنامههای چهلمین گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و افزود: در این خصوص ۷۰۰ برنامه مختلف در مراکز شهرها، بخشها و روستاهای مختلف در نظر گرفته شده تا ایام پیروزی انقلاب اسلامی با برنامههای مفرح و نشاط آور ورزشی گره زده شود.
آقاخانی تصریح کرد: از جمله مهمترین برنامههای درنظر گرفته شده در این ایام میزبانی از مسابقات تیراندازی با کمان کشور در اردبیل و صعود زمستانی با حضور کوهنوردانی از استانهای مختلف کشور به قله سبلان است.
وی از برگزاری ۴۰ جشنواره روستایی در ایام دهه فجر خبر داد و افزود: برگزاری ۴۰ همایش پیادهروی و تجلیل از پیشکسوتان ورزش همگانی از دیگر برنامههای مورد اجرا در طول این ایام خواهد بود.
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