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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۴۹

طرح رژیم صهیونیستی برای تبعید ۳۶ هزار فلسطینی از «النقب»

طرح رژیم صهیونیستی برای تبعید ۳۶ هزار فلسطینی از «النقب»

رژیم صهیونیستی طرحی را نهایی کرده است که به موجب آن ۳۶ هزار نفر از فلسطینیان ساکن شهر اشغالی «النقب» تبعید می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «اوری آرئیل» وزیر کشاورزی رژیم صهیونیستی کار تدوین طرح تبعید و کوچاندن نزدیک به ۳۶ هزار فلسطینی ساکن النقب اشغالی را نهایی کرد. 

بر اساس این گزارش، قرار است این طرح در صورت تصویب نهایی در سال جاری به مرحله اجرا درآید و طی ۴ سال آینده تمامی مراحل اجرایی آن به اتمام برسد.

در همین راستا، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل الیوم» نوشت که مراجع صهیونیستی پس از کوچاندن فلسطینیان و عرب‌های بادیه نشین ساکن النقب اشغالی، درصدد اجرای طرح‌های زیرساختی، عمرانی و امنیتی در این مناطق است.

کد مطلب 4526956

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