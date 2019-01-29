یک روز تقویم به نام «مرند» نامگذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشستی با حضور نمایندگان برخی ادارات و جمعی از فرهیختگان و صاحب نظران و اصحاب فرهنگ و هنر مرند ظهر امروز جهت معرفی هفته فرهنگی و همچنین نامگذاری یک روز در تقویم به نام روز مرند در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند، در این جلسه ضمن مهم دانستن این موضوع وجود شاخصه های ارزشمند علمی، دینی، فرهنگی، تاریخی، ادبی و.. در این شهرستان را نشان از غنای بالای فرهنگی و علمی و دینی و تاریخی این شهرستان دانست.

مهران فرجی افزود: شاخصه های مختلفی جهت نامگذاری شهر مرند و همچنین تعیین هفته فرهنگی مرند وجود دارند که امیدواریم با همکاری هم این مهم را به انجام رسانیم.

امیر جدایی مسئول میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری شهرستان مرند نیز با ارائه گزارشی به شرح موضوع پرداخت و ضمن معرفی شاخصه های فرهنگی، تاریخی، هنری و ... خواستار بررسی موضوع در این جلسه شد تا با ثبت روزی به عنوان مرند در تقویم نسبت به معرفی هرچه بیشتر این شهرستان اقدام شود.

در ادامه این جلسه از طرف حاضرین در جلسه مؤلفه های مختلفی جهت نامگذاری شهر مرند عنوان شد و پس از بحث و تبادل نظر مهم شاخصه های این نامگذاری ها مورد تصویب اعضاء قرار گرفت که از آن جمله می توان به تپه باستانی مرند، محراب مسجد جامع مرند، تاریخ احداث کاروانسرای یام مرند و جلوه های طبیعی و کوه میشو اشاره کرد که پس از تصویب نهایی اعمال خواهد شد.