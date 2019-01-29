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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۰۹

به دستور عمران خان؛

مرز شرقی پاکستان با افغانستان ۲۴ ساعت باز می‌شود

مرز شرقی پاکستان با افغانستان ۲۴ ساعت باز می‌شود

نخست وزیر پاکستان به مقامات این کشور دستور داد تا برای بازگشایی ۲۴ ساعته گذرگاه شرقی «تورخم» تا ۶ ماه آینده، اقدامات لازم را انجام دهند.

به گزراش خبرگزاری مهر، «عمران خان» نخست وزیر پاکستان طی پیامی در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که گذرگاه شرقی تورخم تا ۶ ماه آینده به صورت ۲۴ ساعته باز می شود.

وی افزود که به مقامات کشورش دستور داده است تا برای باز شدن ۲۴ ساعته‌ گذرگاه تورخم، اقدامات لازم را انجام دهند.

عمران خان تاکید کرد که این اقدام برای تقویت تجارت دوجانبه و افزایش تماس دو کشور برادر حیاتی خواهد بود.

گذرگاه مرزی تورخم که یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان است که در حال حاضر از ساعت ۶:۰۰ صبح تا ۸:۰۰ شب- مجموعا ۱۴ ساعت در روز- باز است.

تنش های سیاسی بین افغانستان و پاکستان در چند سال اخیر چندین بار سبب مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور شد و این اقدام در داد و ستد تجاری بین دو کشور نیز تاثیر سوء گذاشت.

کد مطلب 4526986

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