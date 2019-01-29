ریزش کوه در محور مواصلاتی سنندج – دهگلان/ممنوعیت تردد کشنده ها

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران در کردستان طی روز گذشته و امروز کماکان ادامه دارد که البته این بارش ها در مناطق کوهستانی استان به صورت برف بوده است.

بارش های مستمر باعث شده است که در زمینه تردد در جاده های استان کردستان نیز مشکلاتی به وجود آید و همزمان با این وضعیت امروز صبح هم ریزش کوه در گردنه صلوات آباد باعث بروز مشکلاتی در زمینه تردد در این مسیر شد.

رئیس پلیس راه های استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، از ریزش کوه پیش از تونل شماره دو در محور سنندج - دهگلان خبرداد و اظهارداشت: راهداران اکنون در حال ریزش برداری هستند و ترافیک جاده نیز به مسیر کنارگذر این تونل هدایت شده است.

سرهنگ عیسی گوهری گفت: در حال حاضر در گردنه های محورهای سنندج - مریوان، سنندج - دهگلان، سنندج - سقز و سنندج - کامیاران شاهد یخ زدگی سطح جاده ها هستیم و همین امر باعث کندی تردد خودروهای عبوری شده است.

وی افزود: همچنین به علت وجود کولاک شدید و تداوم شدت بارش برف، تردد انواع کامیون کشنده در دو محور سنندج - دیواندره و سنندج - مریوان ممنوع شده است.

برفروبی ۹۱۴ کیلومتر جاده/مسیر ۱۰۰ روستا مسدود شد

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت جاده ها و راه های مواصلاتی سطح استان، بیان کرد: در حال حاضر تردد در تمام محورهای مواصلاتی سطح استان بدون مشکل در جریان است.

دانش زندی ادامه داد: هم اکنون بارش برف محورهای سنندج – کامیاران، سنندج – دیواندره، دیواندره سقز و بانه – سقز را فرا گرفته و در بعضی از گردنه ها کاهش دید افقی و مه گرفتگی غلیظ را شاهد هستیم که دید افقی را به ۵۰ متر رسانده است.

وی یادآور شد: همچنین با آغاز بارش برف با تلاش های شبانه روزی عوامل راهداری ۹۱۴ کیلومتر از سطح جاده های اصلی و فرعی استان کردستان برروبی شده تا مشکلی در تردد خودروهای عبوری ایجاد نشود.

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان گفت: همچنین در راستای پاکسازی سطح جاده ها و جلوگیری از یخزدگی سطح محورهای مواصلاتی ۵۰۰ تن شن و نمک مصرف شده است.

زندی افزود: بارش برف طی شب گذشته باعث مسدود شدن راه ۱۰۰ روستای استان کردستان شده که در حال حاضر عوامل راهداری در حال بازگشایی این مسیرها هستند و پیش بینی می شود تا دو ساعت آینده راه تمام روستاها بازگشایی شود.

وی در خصوص ریزش کوه در مسیر سنندج – دهگلان نیز اظهارداشت: عملیات ریزش برداری به اتمام رسیده اما به دلیل اینکه احتمال ریزش مجدد وجود دارد تنها یک لاین تونل برای تردد خودروها باز است و تردد خودروها در مسیر برگشت نیز از کنار گذر تونل انجام می گیرد.