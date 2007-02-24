اسرائیل منتظر مجوز آمریکا برای حمله به ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف به نقل از یکی از افسران ارشد رژیم صهیونیستی اعلام کرد: مقامهای اسرائیلی در حال رایزنی با مقامهای آمریکایی برای جلب نظر واشنگتن به منظور صدور مجوز برای حمله به ایران هستند.

به گفته این مقام صهیونیستی در صورت صدور مجوز، حمله هوایی به ایران از خاک عراق صورت خواهد گرفت.

در همین رابطه معاون رئیس جمهور آمریکا نیز طی روزهای اخیر احتمال حمله به ایران را به علت جلوگیری از ادامه فعالیت های هسته ای مجددا اعلام کرده بود.

دیک چنی شب گذشته نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC اعلام کرده بود: تحمل ایران هسته ای هرگز برای ما خوشایند نبوده و آمریکا از هر اهرمی برای متوقف کردن ایران استفاده می کند.



ایران در واکنش به افزایش جنگ روانی و تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، درباره عواقب ناگوار هرگونه ماجراجویی نظامی به تل آویو و واشنگتن هشدار داده است.