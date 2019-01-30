حمیدرضا پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامههای شورای سیاستگذاری بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب مهدیشهر، تأکید کرد: اجتماع عظیم هیئات مذهبی شهرستان با حضور محمدجواد لاریجانی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و سالروز ورود تاریخی حضرت امام (ره) به میهن اسلامی برگزار میشود.
وی بابیان اینکه این اجتماع باشکوه شامگاه یازدهم بهمنماه همراه با نماز مغرب و عشا در محل بیت الزهرا(س) مهدیشهر برگزار میشود، ابراز داشت: سخنرانی، شعرخوانی، مدیحه ثرایی و برنامه های فرهنگی ویژه انقلاب برای این مراسم تدارک دیده شده است.
دبیر شورای سیاستگذاری بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب در مهدیشهر، با بیان اینکه در این مراسم آئین فاطمیه نیز گرامی داشته میشود، تاکید کرد: در این مراسم از نقش بی بدیل هیئات مذهبی در پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی تقدیر میشود.
پارسا با بیان اینکه هیئات مذهبی به واقع سرمایه معنوی کشور هستند، افزود: نقش هیئات مذهبی در بزنگاههای تاریخ اسلامی چون خرداد ۴۲، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دوران سازندگی و انتخابات و راهپیمایی ها، دفاع از حرمین و ... همواره بیبدیل و مثال زدنی بوده است.
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