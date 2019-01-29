برگزاری برنامه همدلی در سایه سار چله عزت/اجرای ۱۰۲۵ پروژه دراستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: با دعوت از همه جریانات و افراد و مدیران، نشستی تعاملی و وحدت محور در راستای توسعه اقتصادی و ارتقای معیشتی و اشتغالی مردم برگزار خواهد شد و امید است با تحقق این برنامه هم پیمان شویم که وحدت همه جانبه برای توسعه اقتصادی استان را داشته باشیم.

خرمدل با تاکید بر تقویت ظرفیت های استان برای خدمت بهتر به مردم، عنوان داشت: باید حداکثر تلاش را برای فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی، رشد اشتغال، توسعه تولید و بهبود معیشتی مردم داشته باشیم.

فرمانده سپاه فتح استان نقش رسانه ها در تحقق این اهداف را محسوس دانست و بیان کرد: باید منافع استان توسط رسانه ها بر منافع شخصی ترجیح داده شود.

خرمدل یکی از ماموریت های رسانه ها را کمک به توسعه استان و برقراری فضای امن رسانه ای برای رشد اشتغال و تولید دانست و افزود: رسانه ها باید ضمن مطالبه گری در احقاق حق و عدالت، در راستای توسعه و همدلی در استان گام بردارند.

وی با بیان اینکه استان در حوزه معیشت و امنیت شغلی دچار مشکل است، گفت: علیرغم تمام ظرفیت ها، استان از جمله استان هایی است که بالاترین نرخ بیکاری را دارد و یکی از مواردی که به استان آسیب می زند، نگاه سیاست زدگی و قبیله ای است.

خرمدل با تاکید بر تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، تصریح کرد: در هرحوزه ای که دولت نیاز داشته باشد، از تمام ظرفیت برای همکاری، هم افزایی و خدمت به مردم استفاده می کنیم.

خرمدل با اشاره به چهل سالگی انقلاب، برنامه های پیش رو و تلاش دشمنان برای تزریق ناامیدی به جامعه، ابراز داشت: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بهترین و مهمترین کار، مردم داری و خدمت به مردم است و چیزی بالاتر از این مهم نیست.

وی ابراز داشت: در همین راستا تا پایان سال آینده افتتاح و کلنگ زنی ۱۰۲۵ پروژه عمرانی در استان را خواهیم داشت.

خرمدل از کلنگ زنی آبرسانی به ۱۰۰ روستای استان باشت با ۱۸ میلیارد تومان اعتبار طی دهه فجر خبر داد و گفت: همچنین طی دهه فجر در قالب نمایشگاه دستاورد های انقلاب اسلامی در سه محور حضور خواهیم داشت.

فرمانده سپاه فتح استان گفت: برگزاری یادواره شهدای محله، تحقق کارگاه های آسیب های اجتماعی، برقراری رژه موتوری، اجرای برنامه های چله انقلاب و حضور حماسی و باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز برای دهه فجر هدفگذاری شده است.