حضور اردوی جهادی پزشکان در روستای خضر نبی

به گزارش خبرنگار مهر، این اردوی جهادی از ساعت ۹ صبح روز شنبه، سیزدهم بهمن ماه در مرکز جامع خدمات سلامت روستایی خضر نبی دایر میشود.
پزشکان عمومی و متخصصان رشتههای داخلی، اطفال، زنان و زایمان، داروساز، دندانپزشک و همینطور کارشناسان مامایی، تغذیه، بهداشت روان در این اردو حاضر هستند و به صورت رایگان به معاینه بیماران میپردازند.
انجام فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و عمرانی از دیگر اقدامات در نظر گرفته شده برای این اردوی جهادی هستند.
این اردو که همزمان با سراسر کشور اجرایی میشود، به همت معاونتهای درمان، بهداشت، غذا و دارو و دانشجویی، فرهنگی و بسیج جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان محقق میشود.
دانشکده علوم پزشکی آبادان در اجرای برنامههای اردوی جهادی یکی از ۵دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور است.
نظر شما