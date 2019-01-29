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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۰

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب محقق می‌شود:

حضور اردوی جهادی پزشکان در روستای خضر نبی

حضور اردوی جهادی پزشکان در روستای خضر نبی

آبادان- اردوی جهادی دانشکده علوم پزشکی آبادان به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب در روستای خضر نبی دایر شده و خدمات رایگان ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، این اردوی جهادی از ساعت ۹ صبح روز شنبه، سیزدهم بهمن ماه در مرکز جامع خدمات سلامت روستایی خضر نبی دایر می‌شود.

پزشکان عمومی و  متخصصان رشته‌های داخلی، اطفال، زنان و زایمان، داروساز،  دندانپزشک و همینطور کارشناسان مامایی، تغذیه، بهداشت روان در این اردو حاضر هستند و به صورت رایگان به معاینه بیماران می‌پردازند.

انجام فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و عمرانی از دیگر اقدامات در نظر گرفته شده برای این اردوی جهادی هستند.

این اردو که همزمان با سراسر کشور اجرایی می‌شود، به همت معاونت‌های درمان، بهداشت، غذا و دارو و دانشجویی، فرهنگی و بسیج جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان محقق می‌شود.

دانشکده علوم پزشکی آبادان در اجرای برنامه‌های اردوی جهادی یکی از ۵دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور است.

کد مطلب 4527032

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