کودتای ونزوئلا به تلویزیون ایران کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، خیابان‌های کاراکاس پایتخت ونزوئلا در روزهای گذشته محل تجمعات اعتراض‌آمیز فراوانی علیه مادورو رئیس جمهور قانونی بوده است. گوایدو رئیس مجلس ونزوئلا کسی است که رهبری مخالفان را برعهده گرفت و اعلام کرد که رئیس جمهور ونزوئلا خواهد بود. آمریکا بلافاصله گوایدو را به رسمیت شناخت و از او حمایت کرد. گوایدو در ادامه از حمایت‌های نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز قدردانی کرد.

کودتا و سرنگونی یکی از سیاست‌های همیشگی و مورد استقبال ایالات متحده در آمریکای لاتین بوده است. ۱۷ سال قبل نیز جرج بوش علیه هوگو چاوز رئیس جمهور سابق ونزوئلا کودتا کرد؛ کودتایی که موفق شد ۴۸ ساعت چاوز را به زندان بکشد اما با خروش مردم همه چیز به حالت سابق برگشت. این ماجرا در کودتای امروز هم در حال تکرار است. طرفداران مادورو رئیس جمهور قانونی کشور نمی‌خواهند یک دولت کودتاگر آمریکایی بر آنها حکومت کند.

کارشناسان درباره جذابیت ونزوئلا برای آمریکا معتقدند که چیزی جز نفت عامل دلبری ونزوئلایی‌ها نیست. ونزوئلا بیشترین ذخایر نفت دنیا را در اختیار دارد و با ۳۰۰ میلیارد بشکه نفت حدود ۲۱درصد منابع نفتی جهان را مدیریت می‌کند.

کارلوس آکالا کوردونس سفیر ونزوئلا در ایران این هفته مهمان نادر طالب‌زاده است تا درباره جزئیات کودتای آمریکایی علیه دموکراسی و صندوق رای مردم ونزوئلا صحبت کند. برنامه تلویزیونی «عصر» چهارشنبه از ساعت ۲۲ به صورت زنده روی آنتن شبکه افق می‌رود.