آغاز توزیع میوه شب عید در تهران از ٢٥ اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذوالفقاری در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر در حال برگزاری است، با بیان اینکه توزیع میوه شب عید در این استان از ٢٥ اسفندماه آغاز می شود، گفت: قیمت عرضه این میوه ها برای شب عید هنوز مشخص نیست.



وی با اشاره به اینکه میزان ذخیره سازی سیب درختی و پرتقال نسبت به سال های گذشته بسیار بیشتر است، افزود: اجازه نخواهیم داد نوسان قیمت میوه، مردم را در ایام عید اذیت کند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه سیب درختی از مبادی تامین به استان حمل و در سردخانه ها ذخیره شده است، گفت: ٤٠ درصد محصول پرتقال نیز حمل شده و باقی آن هم در حال حمل است.



ذوالفقاری اضافه کرد: ٣ برابر سال های قبل سیب درختی در سردخانه ها برای ایام عید ذخیره شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد:قیمت میوه های تنظیم بازار شب عید ۳۰ درصد کمتر از میانگین قیمت بازار خواهد بود.

۳۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی جنوب تهران با آب های نامتعارف آبیاری می شود

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت کشت محصولات کشاورزی با آب های نامتعارف در استان تهران، اظهارداشت: ۳۲ هزار هکتار از زمین های جنوب استان با آب های نامتعارف آبیاری می شود.

به گفته وی، ۱۷ هزار هکتار از اراضی که با آب های نامتعارف آبیاری می‌شود در شهر ری قرار دارد، ۱۵ هزار هکتار آن نیز در ورامین و مقدار جزیی هم در قرچک است.

ذوالفقاری با بیان اینکه اراضی که با آب های مذکور آبیاری می شود مربوط به محصولاتی مانند غلات و علوفه های دامی است،اضافه کرد: از غلات کشت شده در این اراضی می توان به محصولاتی مانند گندم، جو، مقدار کمی کلزا و ذرت علوفه ای اشاره کرد ضمن اینکه بنده نمی‌توانم بگویم که آبیاری با آبهای نامتعارف، حتی در مورد گندم و جو هم بی خطر است.

وی با اشاره به اینکه اجازه کشت محصولاتی مانند برنج و سبزی و صیفی را با آب های نامتعارف نمی دهیم،افزود: خطر تولید این محصولات با آب های نامتعارف زیاد است و اجازه این کار را نمی دهیم.

نمی دانیم وزارت بهداشت سلامت این محصولات را تایید کرده یا نه

این مقام مسئول با بیان اینکه برخی محصولات مانند سبزی و صیفی به صورت تازه خوری مصرف می شوند،افزود: برخی نیز مانند کتان، کنف و پنبه مصرف خوراکی ندارند همچنین برخی دیگر مانند گندم مصرف خوراکی دارند اما از تولید تا مصرف فرآوری می شوند و چون فرآوری می شوند آلودگی چندانی از این نظر برای مصرف کننده نخواهند داشت.

ذوالفقاری درباره اینکه آیا وزارت بهداشت تایید کرده است که این محصولات خطری برای مصرف کننده ندارند و درصد خطر آنها صفر است؟ گفت: نمی دانم، بنده اطلاعاتی ندارم از خودشان باید سوال کنید.

کشت برنج در استان تهران ممنوع شد

این مقام مسئول با بیان اینکه مصرف برنج در استان تهران کلا ممنوع شده است،گفت: به دلیل آب بری زیاد این محصول و نیز بحث آبیاری با آبهای نامتعارف کشت این محصول را در استان تهران کلا ممنوع کردیم.

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به افزایش قیمت ارز، افزود: در این شرایط واردات چوب صرفه اقتصادی ندارد وتولید این محصول به صرفه شده است.

وی با بیان اینکه در این راستا با کشاورزان جنوب استان جلسه ای داشتیم و آنان کشت چوب را در استان آغاز کرده اند،گفت: در حال حاضر ۴۰ هکتار زراعت چوب در استان انجام می شود.

ذوالفقاری با بیان اینکه تنها از ابتدای امسال ۱۷۶۰ مورد بنای غیرقانونی را در استان تهران تخریب کردیم، ساخت و سازهای غیرقانونی و تخریب منابع طبیعی را از بزرگترین معضلات استان عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: قوانین موجود برای مقابله با این ساخت‌ و سازها و تخریب منابع طبیعی بازدارنده نیست، به همین دلیل ما هر چه بناها را تخریب می‌کنیم آنها دوباره می‌سازند و نمی‌توانیم با آنها مقابله کنیم.

وی به تمایل افراد برای ساخت و سازهای غیرقانونی در منابع طبیعی اشاره و اضافه کرد: مردم از آپارتمان نشینی خسته شده اند و به دنبال آرامش در باغها و ویلاها هستند ضمن اینکه تغییر کاربری برای افراد سود زیادی دارد.

به گفته این مقام مسئول کشاورزی باید آنقدر برای مردم سود آور باشد که آنان دیگر به دنبال تغییر کاربری نباشند، مثلا در کشورهای پیشرفته به بخش کشاورزی یارانه می‌دهند، در سوئیس ۶۰ درصد و در ترکیه ۴۰ درصد به بخش کشاورزی یارانه داده می‌شود.