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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴

تاریخ سخنرانی سالانه ترامپ مشخص شد

تاریخ سخنرانی سالانه ترامپ مشخص شد

سخنرانی سالانه ترامپ به دعوت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ ۱۶ بهمن ایراد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «نانسی پلوسی» رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دعوت کرد تا در تاریخ ۵ فوریه (۱۶ بهمن) سخنرانی سالانه خود را ایراد کند.

ترامپ نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، گفت: مایه مباهات من است که این دعوت را بپذیرم. ما داستان محشری برای تعریف و اهداف بزرگی برای برآورده کردن داریم.

گفتنی است موعد اصلی ایراد سخنرانی ترامپ امروز سه‌شنبه بود که به دلیل تعطیلی دولت فدرال به تاخیر افتاد.

اما موافقت ترامپ با بازگشایی موقت دولت برای یک بازه زمانی ۳ هفته‌ای، موجب شد تا پلوسی هم با سخنرانی وی موافقت کند.

تعطیلی دولت فدرال ناشی از اختلاف نظر ترامپ و دموکرات‌ها برای تامین بودجه ساخت دیوار مرزی مکزیک است.

ترامپ بیش از ۵ میلیارد دلار برای ساخت این دیوار مطالبه کرده است.

کد مطلب 4527055
مریم خرمایی

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