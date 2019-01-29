تعیین مسئولان ستاد پیشگیری و هماهنگی در مدیریت بحران

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور با ۱۳۳ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۰ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این ماده، به منظور تسهیل انسجام، هماهنگی و هم افزایی فعالیت های دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون در مدیریت بحران، ستادهای مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سازمان، استانداری ها و فرمانداری ها به شرح زیر ایجاد می شود.

الف - ستاد در سطح ملی به ریاست وزیر کشور، دبیری رئیس سازمان و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های کشور، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، امورخارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان هواشناسی کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، به تشخیص و دعوت دبیر ستاد تشکیل می شود.

ب- ستاد استان به ریاست استاندار و ستاد شهرستان به ریاست فرماندار با عضویت مدیران در دستگاه‌های متناظر ستاد ملی و همچنین سایر دستگاههای مرتبط به تشخیص و دعوت رئیس ستاد تشکیل می شود. مدیران مدیریت بحران استان و شهرستان، دبیران ستادهای استان و شهرستان خواهند بود.

پ - در شرایط اضطراری، شهردار و بخشدار منطقه محل حادثه موظفند به دعوت رئیس ستاد در ستاد شهرستان حضور یابند؛ رئیس شورای شهر و رئیس شورای بخش منطقه محل حادثه به عنوان عضو ناظر در ستاد شهرستان حضور می یابند.

همچنین وکلای ملت تبصره‌های این ماده را به تصویب رساندند که به شرح زیر است:

تبصره ۱- در کلان شهر تهران علاوه بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران به ترکیب ستاد اضافه می شود و ریاست ستاد با وزیر کشور است.

تبصره ۲- ستاد به طور عادی حداقل هر سه ماه یک بار و در شرایط اضطراری و وقوع بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در هر زمان جلسه تشکیل می دهد.

تبصره ۳- جلسات ستاد در شرایط عادی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات ستاد با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می شود.

در شرایط اضطراری، ترکیب ستاد محدود به وزارتخانه های کشور، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نفت و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های مرتبط به بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد است.

نمایندگان دستگاه‌های یادشده مجاز به غیبت در جلسات ستاد در شرایط اضطراری نیستند. تصمیمات ستاد در شرایط اضطراری توسط رئیس ستاد اتخاذ و ابلاغ می شود و لازم الاجراء است.

تبصره ۲- در شرایط اضطراری، در ستاد استان، یک نماینده از بین نمایندگان استان به انتخاب نمایندگان همان استان و در ستاد شهرستان، نماینده شهرستان یا یک نماینده از بین نمایندگان شهرستان، به انتخاب نمایندگان همان شهرستان به عنوان عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی حضور می یابند.