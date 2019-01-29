زنگنه روابط نفتی را دچار تنش کرد/هدف اصلی اعمال فشار بر مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر امروز در جلسه علنی مجلس در نطق میان دستور، با انتقاد از مدیریت وزیر نفت، گفت: کلید بی اثر کردن تحریم در دست وزیر نفت است، آقای زنگنه وزیر نفت، کلید را گرفته و همه درب ها را قفل کرده است و کلید را در جیب خود گذاشته است.

وی با بیان اینکه همه روابط نفتی ما را با شرکای نفتی مان بر هم زده است، افزود: چین طالب خرید یک میلیون بشکه نفت در روز از ایران بوده است که آقای زنگنه این قرارداد را بر هم زد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: آقای زنگنه قرارداد گازی ایران با پاکستان را لغو کرده و قرارداد گازی ایران و هند را بر هم زده است.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه ایران از طریق کشورهای همسایه مثل ترکمنستان، ترکیه و عراق به خوبی می توانست تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران را بی اثر کند، اظهارداشت: اما زنگنه روابط نفتی و گازی ما با این چند کشور را دچار تنش کرده است؛ قفل کردن درب های بی اثر کردن تحریم ها تنها با هدف فشار بر ملت ایران است تا نظام را تسلیم آمریکایی ها کنند.

وی تأکید کرد: کور خوانده اند، چنین امری محقق نخواهد شد. دولت به وعده های پوچ آمریکا و اروپا دل بست و روابط نفتی و گازی ایران را با شرکای سنتی بر هم زد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خطاب به رئیس جمهور گفت: اگر در این جمله صادق هستید که می خواهید مشکلات اقتصادی کشور را حل کنید، کلید اقتصاد را از آقای زنگنه که ضربات جبران ناپذیر تاریخی به کشور و مردم ایران زده و کشور را از صدها میلیارد دلار درآمد محروم کرده است، پس بگیرید.

حاجی دلیگانی در بخش دیگری از نطق خود، گفت: آقای شریعتمداری وزیر رفاه اگر دشمنان می خواستند مردم را در موضوع سبد کالا از نظام ناراحت کنند، کاری مشابه اقدامات شما انجام می دادند.

وی ادامه داد: قرار بود به هر فردی که درآمدش زیر ۳ میلیون تومان در ماه است، سبد کالا پرداخت شود، چرا این کار را انجام ندادید؟ قرار بود به همه بیمه شدگان تأمین اجتماعی سبد کالا پرداخت شود، چرا به برخی از اقشار محروم سبد کالا پرداخت نشده است. شما باید اول سبد کالا را به کسانی می دادید که هیچ درآمدی نداشتند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس اظهارداشت: چرا از سازمان تأمین اجتماعی در دولت دفاع نمی کنید؟ گزارش دهید چرا ۵۰ میلیارد بدهی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت نمی شود؟

حاجی دلیگانی با بیان اینکه باید در راستای متناسب سازی حقوق و مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اقدامات عملی انجام دهید، اظهارداشت: آیا می دانید دریافتی عمده بازنشستگان کارگری چقدر است؟ آیا می توان با درآمد ۸۰۰ هزار تومان در ماه زندگی کرد؟ پیشنهاد می کنم این حقوق را هم قطع کنید و همه را تحت پوشش کمیته امداد قرار دهید.

وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: آقای حجتی مردم از نوع برخورد شما با افزایش قیمت گوشت ناراحت هستند، چرا برای جلوگیری از قاچاق گوشت اقدامی نکردید؟