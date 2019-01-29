به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میراث فرهنگی، این نمایشگاه ساعت ۱۷ روز جمعه ۱۲ بهمن و همزمان با فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر آغاز به کار خواهد کرد.

از سال ۱۳۹۵ جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر سالانه برگزار شده است و امسال نیز طبق همین روند، پیش بینی‌های لازم اندیشیده شده و تمهیدات لازم صورت پذیرفته است.

بر اساس اقدامات انجام گرفته، نمایشگاه این جشنواره از ۱۲ تا ۲۳ بهمن ماه سال جاری در گالری­ های بهار، تابستان و نامی خانۀ هنرمندان ایران، واقع در خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی (فرصت)، ضلع جنوبی باغ هنر برگزار می­ شود و ساعات بازدید از ۱۴ تا ۲۰ خواهد بود.

افتتاح نمایشگاه ساعت ۱۷ روز جمعه ۱۲ بهمن است و برنامه تقدیر از برگزیدگان از ساعت ۱۵ الی ۱۷ روز چهارشنبه ۱۷ بهمن برگزار می شود. همچنین با توجه به داوری مقدماتی تعداد ۱۷۱ اثر برای نمایش مورد پذیرش قرار گرفته است.