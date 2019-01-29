نامزدهای هشتمین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هشتمین دوره جایزه کتاب سال سینمایی، نتیجه داوری مرحله نخست در ۲ بخش تالیف و ترجمه را به شرح زیر اعلام کرد:

نامزدهای تالیف

روزگار فرخ/ سعید نوری

سینما سوزی/ عباس بهارلو

فیلم به مثابه فلسفه/ صالح نجفی

نامزدهای ترجمه

قاب زدایی (جستارهایی در باب نقاشی و سینما)/ ترجمه مهدیس محمدی

سینما و تاریخ/ محمد تهامی نژاد

درک تئوری فیلم/ رحیم قاسمیان

گفتگوی دوراس؛ گدار/ قاسم روبین

عباس کیارستمی و فیلم - فلسفه/ صالح نجفی

حسن خجسته، لیلا ارجمند، حسن حسینی، علیرضا محمودی، مازیار اسلامی، فتاح محمدی، ناصر صفاریان اعضای هیات داوران این دوره هستند و دبیری هشتمین جشن بزرگ کتاب سال سینمای ایران به عهده خسرو دهقان است.

آیین پایانی و مراسم اهدای جوایز هشتمین دوره کتاب سال سینمای ایران روز یکشنبه پنجم اسفند ماه سال جاری ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.