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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

نامزدهای هشتمین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران معرفی شدند

نامزدهای هشتمین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران معرفی شدند

با پایان یافتن مرحله نخست داوری هشتمین دوره جایزه کتاب سال سینما، نامزدهای بخش تالیف و ترجمه اعلام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هشتمین دوره جایزه کتاب سال سینمایی، نتیجه داوری مرحله نخست در ۲ بخش تالیف و ترجمه را به شرح زیر اعلام کرد:

نامزدهای تالیف

روزگار فرخ/ سعید نوری

سینما سوزی/ عباس بهارلو

فیلم به مثابه فلسفه/ صالح نجفی

نامزدهای ترجمه

قاب زدایی (جستارهایی در باب نقاشی و سینما)/ ترجمه مهدیس محمدی

سینما و تاریخ/ محمد تهامی نژاد

درک تئوری فیلم/ رحیم قاسمیان

گفتگوی دوراس؛ گدار/ قاسم روبین

عباس کیارستمی و فیلم - فلسفه/ صالح نجفی

حسن خجسته، لیلا ارجمند، حسن حسینی، علیرضا محمودی، مازیار اسلامی، فتاح محمدی، ناصر صفاریان اعضای هیات داوران این دوره هستند و دبیری هشتمین جشن بزرگ کتاب سال سینمای ایران به عهده خسرو دهقان است.

آیین پایانی و مراسم اهدای جوایز هشتمین دوره کتاب سال سینمای ایران روز یکشنبه پنجم اسفند ماه سال جاری ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4527087
آروین موذن زاده

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