افتتاح ۱۹ پروژه راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر بدیعی مقدم اظهار کرد: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، هفت پروژه عمرانی در بجنورد، سه پروژه در مانه و سملقان و یک پروژه در راز و جرگلان به بهره برداری می رسد و در شهرستان های گرمه، شیروان، فاروج و اسفراین هر کدام دو پروژه آماده افتتاح است.

بدیعی مقدم افزود: پروژه های عمرانی شامل تعریض، بهسازی و روکش آسفالت محورهای روستایی، رفع نقطه حادثه خیز، اجرای سیستم روشنایی و اجرای مجتمع خدماتی و رفاهی است.

وی با بیان اینکه طرح سیستم روشنایی تونل بابا امان به طول ۳۱۸ متر در دهه فجر امسال افتتاح می شود، تصریح کرد: برای این طرح هفت میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: برای اجرای این طرح ها ۹۰ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.