هیأت ایرانی برای حضور در چهاردهمین همایش علمای سوریه وارد دمشق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأتی بلند پایه از مسئولان و نمایندگان ارگان ها، نهاد ها و سازمان های فرهنگی کشور جهت حضور در چهاردهمین همایش علمای جهان اسلام سوریه با استقبال آیت الله طباطبایی، نماینده محترم مقام معظم رهبری در سوریه وارد دمشق پایتخت این کشور شدند.

این هیئت متشکل از:

عباس خامه یار(معاون محترم سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی)

حجت الاسلام آل ایوب (نماینده حوزه علمیه قم در حوزه علمیه نجف)

حجت الاسلام مسلمی(نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب)

حجت الاسلام محی الدین مکارم شیرازی(نماینده آیت الله مکارم شیرازی)

حجت الاسلام سید مفید حسینی کوهساری(مسئول محترم مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه قم)

سید ابوالحسن نواب (رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب )

شیخ عبدالله دقاق (جانشین رهبر شیعیان بحرین)

حجت الاسلام محمد حسن زمانی(مسئول دفتر امور اجتماعی سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه )

حجت الاسلام خوشخو (معاون محترم بین الملل دبیرخانه جهانی مقابله با جریان افراطی و تکفیری)

لازم به ذکر است در چهاردهمین همایش علمای جهان اسلام در سوریه بیش از ۵۰۰ نفر از علمای شیعه و سنی جهان اسلام حضور خواهند یافت.