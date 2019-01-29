هشدار دبیر کل جنبش «عصائب اهل الحق» عراق به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «قیس الخزعلی» دبیر کل جنبش «عصائب اهل الحق» عراق در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس تاکید کرد: اگر رژیم صهیونیستی تحت هر بهانه ای به عراق حمله کند کشور ما که دارای حاکمیت است از خود دفاع می کند و پاسخ ما به این حمله نامحدود خواهد بود.

وی در ادامه افزود: اگر اسرائیل به لبنان یا سوریه حمله کند و آنها درخواست کمک کنند من نخستین کسی هستم که به درخواست آنها پاسخ می دهم.

الخزعلی هم چنین پیش بینی کرد که پارلمان عراق پیش نویس قانون خروج نظامیان آمریکایی از این کشور را طی ماه های آینده تصویب کند.

وی تصریح کرد: بعد از شکست داعش هیچ بهانه ای برای حضور نظامیان آمریکایی در عراق وجود ندارد و عراق می تواند با استفاده از زور این نظامیان را خارج کند.

پیشتر منابع آگاه از نگرانی رژیم صهیونیستی نسبت به قدرت نظامی شبه نظامیان عراقی خبر داده بودند.