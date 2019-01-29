بازدید رئیس فدراسیون قایقرانی گرجستان از دریاچه آزادی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، دیوید کات ساراوا رئیس فدراسیون قایقرانی گرجستان با حضور در دریاچه آزادی با احمد گواری سرپرست فدراسیون قایقرانی دیدار کرد.

در این دیدار در خصوص همکاری های دوجانبه فدراسیون های قایقرانی ایران و گرجستان بحث و گفت و گو شد.برگزاری کمپ های مشترک آبهای آرام به پیشنهاد رئیس فدراسیون گرجستان مطرح شد که سرپرست فدراسیون قایقرانی از این پیشنهاد استقبال کرد.

فدراسیون گرجستان علاقه مندی خود را برای برپایی اردوی مشترک در کشورمان اعلام کرد. علاوه بر این، این کشور می تواند میزبان اردوهای فصل تابستان ملی پوشان آبهای آرام کشورمان باشد.

رئیس فدراسیون قایقرانی گرجستان همچنین از تیم های رفتینگ ایران دعوت کرد تا در کاپ جهانی رفتینگ ۲۰۱۹ که سال آینده به میزبانی این کشور برگزار می شود شرکت کند و از سرپرست فدراسیون قایقرانی خواست تا زمینه را برای حضور تیم های ایران فراهم کند.