افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۶۸ پروژه کشاورزی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی صبح امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از سفر وزیر کشاورزی طی هفته آینده جهت افتتاح پروژه های کشاورزی به استان کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ۱۶۸ پروژه بخش کشاورزی استان کرمانشاه با اعتبار بالغ بر ۱۶۳ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۷۷۱ نفر افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

وی افزود: تعداد ۱۶۰ پروژه از پروژه های فوق افتتاحی هستند که بالغ بر ۱۵۳ میلیارد تومان برای اجرای آنها اعتبار در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: حدود ۱۶۰ پروژه افتتاحی بخش کشاورزی شامل ۹۲ پروژه عمرانی و ۶۸ پروژه تسهیلاتی است که با افتتاح این پروژه ها برای ۱۳۲۲ نفر اشتغال ایجاد می شود.



وی تصریح کرد: برای تعداد ۹۲ پروژه عمرانی بالغ بر ۸۷ میلیارد تومان و پروژه های تسهیلاتی نیز بالغ بر ۶۶ میلیارد تومان اعتبار برای آنها هزینه شده است.



شهبازی بیان داشت: پروژه های افتتاحی مربوط به زیر بخش های مختلف کشاورزی است؛ این پروژه ها شامل ۸۳ پروژه در حوزه آب و خاک، ۴۴ پروژه تولیدات دامی، ۸ پروژه تولیدات گیاهی، ۵ پروژه بخش شیلات، ۱۳ پروژه منابع طبیعی و آبخیز برداری، ۶ پروژه صنایع تبدیلی و تکمیلی و یک پروژه نیز مربوط به تعاون روستایی می باشد.



وی همچنین از شروع عملیات اجرایی ۸ پروژه همزمان با آغاز دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: این پروژه ها شامل ۳ پروژه عمرانی و ۵ پروژه تسهیلاتی بوده که ۳ پروژه در حوزه آب و خاک، ۲ پروژه مربوط به تولیدات دامی، ۲ پروژه تولیدات گیاهی و یک پروژه مربوط به صنایع تبدیلی هستند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: اعتبار پروژه هایی که عملیات اجرایی آنها آغاز می شود اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد و ۸۳۹ میلیون تومان لازم داشته است که به متقاضیان آنها پرداخت می شود که در این راستا برای ۴۴۹ نفر اشتغال ایجاد می کند.



به گفته شهبازی، علاوه بر پروژه یاد شده، در این ایام ۱۴۴۳۸ پروژه تکمیل شده با اعتبار ۱۶۶ میلیارد و ۴۴۸ میلیون تومان و اشتغالزایی ۱۲۲۲۴ نفر در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه به بهره برداری خواهد رسید.



وی افزود: این طرح ها شامل ۱۲۸۲۸ جایگاه دام، ۱۵۲ مرغداری، ۳۷۴ طرح باغبانی، ۹ طرح زنبورداری، ۶۱۹ طرح آب و خاک، ۱۲ طرح گلخانه، ۴۷ طرح پرورش قارچ، ۱۷ طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی، ۱۵۳ طرح مکانیزاسیون و ۱۷۷ طرح شیلات می باشد.