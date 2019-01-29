۱۹ فیلم جشنواره‌ فیلم‌ فجر ‌قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اجرایی هجدهمین‌ جشنواره‌ فیلم‌ فجر ‌شیراز پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، گفت: ۱۹ عنوان فیلم از بخش های سودای سیمرغ، سیمرغ پروانه و نگاه نو سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر سهم شیرازی ها شد.

محسن خباز در ادامه به عناوین این فیلم ها اشاره کرد و افزود: فیلم های سرخ پوست، سمفونی نهم، طلا، پالتو شتری، سال دوم دانشکده من، شبی که ماه کامل شد، جان دار، زهر مار، غلامرضا تختی، متری شش و نیم، آشفته گی، مسخره باز، ناگهان درخت، قصر شیرین، مردی بدون سایه، ماجرای نیمروز٢- رد خون، مدیترانه، بنفشه آفریقایی و دیدن این فیلم جرم است در هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز به نمایش در می آید.

وی همچنین تصریح کرد: مخاطبان گرامی می‌توانند بلیت خود را همزمان با آغاز فروش بلیتِ هجدهمین ‌جشنواره ‌فیلم ‌فجر شیراز در ساعت ۱۳، ۹ ‌بهمن‌ماه جاری از سایت www.irantic.com در بخش «هجدهمین‌جشنواره‌فیلم‌فجرشیراز» تهیه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش هجدهمین‌ جشنواره‌ فیلم‌ فجر ‌شیراز ساعت ۱۸ پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه در مجموعه سینماهای هنرشهر آفتاب برگزار می شود.