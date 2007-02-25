اتحادیه صنف چاپ به وضعیت کارگران چاپخانه ها توجه کند

بهمن پورمند در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود : بسیاری از اختلافاتی که میان چاپخانه داران و کارگران آنها به وجود می آید از طریق مسالمت آمیز قابل حل است و نباید همه این اختلافات را به وزارت کار ارجاع داد .

وی ادامه داد : متاسفانه قوانین موجود در حیطه صنعت چاپ به صورت یک جانبه تهیه شده و از انعطاف لازم برخوردار نیست زیرا در هنگام تدوین این قوانین نظر دست اندرکاران این صنعت پرسیده نمی شود .

مدیر چاپخانه نیمه در ادامه خاطرنشان کرد : یکی از وظایف مهم اتحادیه صنف چاپخانه داران این است که علت بروز مشکلات در این صنعت را ریشه یابی کند و بتواند برای آنها راه حل ارائه دهد .

وی افزود : باید در زمینه مقررات بانکی که صنعت چاپ با آن مواجه است تجدیدنظری صورت بگیرد . فعالان این بخش اقدام به واردات ماشین آلاتی با صدها میلیون تومان قیمت می کنند ولی متاسفانه بانک ها سند این ماشین ها را به عنوان وثیقه نمی پذیرند و تنها سند ملکی را قبول می کنند .

بهمن پورمند تصریح کرد : هم اکنون شرایط برای رشد صنعت چاپ مهیا نیست و با توجه به بی تفاوتی و توجه نکردن دست اندرکاران صنف موجب شد این صنعت و این صنف در میان دیگر صنایع به رتبه 27 تنزل کند در حالی صنعت چاپ در دیگر کشورها جایگاه یک تا هفت را دارد .

وی تصریح کرد : خبرای کشور ما باعث تاسف است که با این پیشینه و این سطح فرهنگی صنعت چاپ در پایین ترین رتبه قرار داشته باشد .