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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۸

یک چاپخانه دار در گفتگو با مهر :

اتحادیه صنف چاپ به وضعیت کارگران چاپخانه ها توجه کند

اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران باید به وضعیت کارگران چاپخانه ها توجه بیشتری داشته باشد.

بهمن پورمند در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود : بسیاری از اختلافاتی که میان چاپخانه داران و کارگران آنها به وجود می آید از طریق مسالمت آمیز قابل حل است و نباید همه این اختلافات را به وزارت کار ارجاع داد .

وی ادامه داد : متاسفانه قوانین موجود در حیطه صنعت چاپ به صورت یک جانبه تهیه شده و از انعطاف لازم برخوردار نیست زیرا در هنگام تدوین این قوانین نظر دست اندرکاران این صنعت پرسیده نمی شود .

مدیر چاپخانه نیمه در ادامه خاطرنشان کرد : یکی از وظایف مهم اتحادیه صنف چاپخانه داران این است که علت بروز مشکلات در این صنعت را ریشه یابی کند و بتواند برای آنها راه حل ارائه دهد .

وی افزود : باید در زمینه مقررات بانکی که صنعت چاپ با آن مواجه است تجدیدنظری صورت بگیرد . فعالان این بخش اقدام به واردات ماشین آلاتی با صدها میلیون تومان قیمت می کنند ولی متاسفانه بانک ها سند این ماشین ها را به عنوان وثیقه نمی پذیرند و تنها سند ملکی را قبول می کنند .

بهمن پورمند تصریح کرد : هم اکنون شرایط برای رشد صنعت چاپ مهیا نیست و با توجه به بی تفاوتی و توجه نکردن دست اندرکاران صنف موجب شد این صنعت و این صنف در میان دیگر صنایع به رتبه 27 تنزل کند در حالی صنعت چاپ در دیگر کشورها جایگاه یک تا هفت را دارد .

وی تصریح کرد : خبرای کشور ما باعث تاسف است که با این پیشینه و این سطح فرهنگی صنعت چاپ در پایین ترین رتبه قرار داشته باشد .

کد مطلب 452714

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