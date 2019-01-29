۱۸ روستای خراسان شمالی از نعمت گاز برخوردار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضا میربلوکی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: دهه فجر امسال، روستاهای تکله قوز، قره قانلو، بچه دره، مزرعه بچه دره در شهرستان رازوجرگلان، دواب، کلاته بالی، کورکانلو سفلی در شهرستان شیروان، فرهادان، بیرم آباد، قلعه نورمحمد، اینچی، محمدآباد، ینگه قلعه، احسان آباد، امیرآباد و قوشخانه در شهرستان فاروج و پاکتل و کلاته سهراب در شهرستان بجنورد از نعمت گاز برخوردار می شوند.

میربلوک افزود: برای گازرسانی به این تعداد روستا، ۸۰ میلیارد و ۴۱۳ میلیون ریال هزینه شده که در نهایت یک هزار و ۸۵۲ خانوار از مزایای این نعمت بهرمند می‌شوند.

وی با بیان اینکه در این مدت عملیات گازرسانی ۱۱ مجتمع صنعتی خراسان شمالی مورد بره برداری قرارمی گیرد، تصریح کرد: این تعداد مجتمع صنعتی، ۱۶ هزار و ۹۴۰ متر مکعب گاز دریافت خواهند کرد که برای آن ۲۶ میلیارد و ۲۹۸ ریال هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان‌شمالی گفت: هم اکنون گازرسانی به روستاهای سه شهرستان رازو جرگلان، شیروان و بجنورد همانند کلاته آتعلی، کلاته قره باتر، اشتوت بالا، اشتوت پایین، آیرقایه، رشوانلو، اخلی، دنگل و نجف آباد در دستور کار قرار دارد.

میربلوکی با بیان اینکه ضریب نفوذ گازرسانی در خراسان شمالی طی دولت یازدهم ۸۱ درصد بوده، ادامه داد: این درحالیست که شاخص گازرسانی به مناطق شهری و روستایی استان هم اکنون ۹۸.۵ درصد است.

وی اظهار کرد: هم اکنون گازرسانی به ۷۳۷ روستای خراسان شمالی انجام شده و براساس قوانین موجود، گاز رسانی به ۱۱ روستای استان انجام نمی‌شود چراکه در حریم خط لوله بوده یا در خطر رانش زمین قرار دارند.