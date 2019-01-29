به گزارش خبرنگار مهر، علینقی حیدریان صبح سهشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان ضمن بیان اینکه طی دهه فجر امسال ۱۴ طرح آبخیزداری و هفت طرح بیابانزدایی افتتاح و به بهرهبرداری میرسد، ابراز داشت: برای این پروژه ها دو میلیارد و ۷۷۰ میلون تومان اعتبار هزینه شده است.
وی بابیان اینکه در مجموع ۲۱ پروژه بیابانزدایی و آبخیزداری افتتاح خواهد شد، اضافه کرد: این پروژه ها به کاهش بیابانزایی کمک کرده و مانعی برای بروز سیلاب است لذا این طرحها در طول سال پیگیری میشود.
صدور سند مالکیت برای اراضی
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه ۱۱ پروژه تثبیت مایت در این اداره پیگیری شده است، ابراز داشت: قبل از انقلاب سه سند با دو هزار و ۷۲۱ هکتار و بعد از انقلاب یک هزار و ۷۶۰ پلاک با هشت میلیون و ۹۷۹ هزار هکتار زمین مالکیت در استان اخذشده است.
حیدریان بابیان اینکه برای ۹۶ درصد اراضی ملی استان سند مالیکت صادر شده است، تصریح کرد: چهار درصد باقیمانده مربوط به پروندههایی است که در مراجع قضایی دنبال میشود.
وی بابیان اینکه تاکنون برای ۴۰ درصد زمینهای منابع طبیعی سند تکبرگی صادرشده است، اضافه کرد: این طرح از سال ۹۳ شروع شد که طبق تعهد قرار است در استان سمنان امسال چهار میلیون هکتار زمین به سند تکبرگی تبدیل شود.
آبخیزداری عملیاتی بدون وقفه
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه در حوزه آبخیزداری اقدام شاخصی قبل از انقلاب وجود نداشت، بیان کرد: این کار از سال ۷۲ از طریق جهاد سازندگی آغاز و بر اساس مطالعات خوب صورت گرفته در دهه ۸۰ استان سمنان دارای پنج میلیون هکتار حوزه آبخیز و از این میزان دو میلیون هکتار حوزه سیلخیز است.
حیدریان در ادامه با ابراز اینکه در حدود ۵۶۰ هزار هکتار مساحت سیلخیز استان سمنان عملیات آبخیزداری انجامشده است، تصریح کرد: در حوزه احداث بند خاکی و سنگ و ملات جمعا شش میلیون و ۵۵۷ هکتار کار صورت گرفت.
وی اضافه کرد: در حوزه آبخیزداری تنها کار سازهای و سخت افزاری دنبال نمیشود بلکه در ۹۰ هزار هکتار آن اقدامات بیولوژیک نیز صورت گرفته است.
باطل شدن پروانه چرای ۵۱۲ مرتعدار
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه قبل از انقلاب ۲۱ هزار و ۱۹۱ هکتار از اراضی استان بیابانزدایی شده بود، ابراز داشت: این میزان در روستای اعلا و حسنآباد سمنان بود که اکنون به ۱۶۲ هزار و ۸۸۸ هکتار تبدیلشده است.
حیدریان بابیان اینکه بعد انقلاب ۲۱ پارک جنگلی با مساحت ۹۲۵ هکتار افتتاح و بر اساس قانون تحویل شهرداریها شده است، تصریح کرد: ساخت بوستان در ۶۰ روستای استان سمنان با ۸۸ هکتار طی پنج ساله اخیر به دهیاریها واگذار و کار در حال انجام است.
وی اضافه کرد: در استان سمنان یک هزار و ۲۵۲ سامانه مرتعی با سه میلیون و ۷۰۰ هکتار مساحت وجود دارد که برای چهار میلیون و ۷۰۰ هکتار آن پروانه چرا صادر و طی پایش از ۶۱۶ سامانه مرتعی با یکمیلیون و ۸۰۰ هکتار پروانه چرای ۵۱۲ نفر با ۶۱ هزار و ۴۷۷ دام باطلشده است.
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