تأمین مسکن ۱۰۰۰ خانوار مددجوی کمیته امداد ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء رضایی صبح سه شنبه در دیدار با مدیر کل صدا و سیمای ایلام اظهار داشت: با اقداماتی که در چند سال اخیر در زمینهٔ ساخت مسکن مددجویان آغازشده نیاز خانواده‌های مددجو در استان ایلام به مسکن به حداقل رسیده و در بعضی شهرستان‌ها نیز نیاز مددجویان به مسکن به صفر رسیده است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: در ادامه نهضت ساخت مسکن برای مددجویان و نیازمندان این استان که از چند سال پیش آغازشده است امسال نیز تأمین مسکن برای بیش از هزار خانواده نیازمند این استان در دست اقدام است.

وی به آمار مددجویان تحت حمایت این نهاد در استان اشاره کرد و گفت: آمار جمعیت تحت حمایت این نهاد که قبلاً حدود ۱۹ درصد بوده است در پایان سال ۹۶ به حدود هشت درصد رسید و هم‌اکنون نیز حدود ۲۹ هزار و ۳۰۰ نفر در این استان موردحمایت این نهاد هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام افزود: این نهاد درزمینهٔ ایجاد اشتغال نیز از سازمان‌های موفق بوده و در چند سال اخیر کمیته امداد همواره دستگاه برتر استان ایلام در زمینه ایجاد اشتغال بوده است.

رضایی ادامه داد: در زمینه های فرهنگی و آموزشی نیز خدمات این نهاد را به دورترین روستاهای استان برده‌ایم و هم‌اکنون نیز حدود ۳۴۰ نخبه از حمایت‌های این نهاد برخوردار هستند، در بخش کمک‌هزینه جهیزیه نیز زوج پشت نوبت در این استان نداریم.

وی به همکاری صداوسیما با کمیته امداد در بخش ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری اشاره کرد و گفت: این رسانه در موفقیت‌هایی که کمیته امداد در زمینه خدمت‌رسانی به محرومان استان داشته سهیم بوده است.

آمادگی صدا و سیمای ایلام برای مستندسازی وضعیت نیازمندان توانمند

مدیرکل صداوسیمای مرکز ایلام گفت: این سازمان آمادگی دارد در زمینه مستندسازی وضعیت خانواده های مددجویی که در استان ایلام به توانمندی رسیده اند همکاری کند.

محمد بازوند بیان کرد: کمیته امداد ایلام خدمات ارزشمندی در زمینه اشتغال، ساخت مسکن و خدمات گوناگون دیگر داشته که بسیاری از این سوژه ها از جمله وضعیت فعلی خانواده های نیازمندی که به توانمندی رسیده اند می تواند برای مردم الگو و قابل توجه باشد.

وی در ادامه گفت: خدمات کمیته امداد در استان ایلام بسیار متنوع و تأثیرگذار بوده و این خدمات برای مردم استان کاملاً ملموس است.

بازویند افزود: با توجه به اینکه عدالت محوری از سیاست‌های اصلی کشور و نظام اسلامی است کمیته امداد با خدمات خوب خود نقش مهمی در تحقق این رویکرد داشته است.

وی ادامه داد: صداوسیمای ایلام به‌عنوان یک رسانه وظیفه خود می‌داند که در زمینه خدمت‌رسانی به مردم و مشارکت مردم نوع‌دوست در این زمینه اطلاع‌رسانی و زمینه‌سازی کرده و با این نهاد همکاری کنند.