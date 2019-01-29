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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱

در پی وقوع سیلاب؛

آب آشامیدنی ۴۹ روستای پلدختر قطع شد/ خسارت ۴ میلیاردی به تاسیسات

آب آشامیدنی ۴۹ روستای پلدختر قطع شد/ خسارت ۴ میلیاردی به تاسیسات

پلدختر- مدیر اداره آب و فاضلاب روستایی پلدختر گفت: آب آشامیدنی ۴۹ روستای این شهرستان بر اثر وقوع سیلاب قطع شد.

مرتضی کائیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بارندگی های شدید و سیلاب در شهرستان پلدختر آب آشامیدنی ۴۹روستای پلدختر قطع شد.

وی گفت: بر اثر بارندگی های شدید آب آشامیدنی مجتمع جنوب، واشیان، چغاسلمان و سقای کربلا و روستاهای سرفراش و دمرود افرینه قطع شد.

مدیر اداره آب و فاضلاب روستایی پلدختر بیان کرد: باتلاش ماموران شرکت آب وفاضلاب روستایی پلدختر آب آشامیدنی ۱۹ روستای جنوب وصل شد و تلاش برای وصل آب روستاهای دیگر همچنان ادامه دارد.

کائیدی افزود: براساس جمع بندی اولیه بارش های رگباری و جاری شدن سیلاب ۴ میلیارد ریال خسارت به تاسیسات آب روستای شهرستان وارد شد.

کد مطلب 4527177

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