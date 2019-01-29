استاد محبت یک محور فرهنگی و ادبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری صبح امروز سه‌شنبه در آیین تجلیل از استاد محمدجواد محبت شاعر برجسته کشور اظهار داشت: استاد محمدجواد محبت یک محور فرهنگی، ادبی و اخلاقی است.

وی افزود: حس و تخیل از عناصر مهم برای تولید آثار فاخر شاعران است؛ بسیاری از معادلات و پیش آمدها و دگرگونی های عرصه های اجتماعی نیز بر تولید آثار مهم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: تعقل و تفکر و جهان بینی شعرا و ادیبان در کنار هم برای خلق یک اثر ادبی موثر است.

وی بیان داشت: سازندگی های روحی، روانی و اخلاقی همه مهم است و وزن بیشتری نسبت به دیگری دارد.

حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه محبت از جمله چهره هایی است که تمام این عناصر را در تولید آثار و شاکله شخصیت خود دارد، عنوان کرد: شعرای بزرگی همچون سبزواری و گرمارودی به ارادت به استاد محبت افتخار می کردند.

وی بیان داشت: استاد محبت تمام علوم و فنون و واژه هایی که ما به آن فخر می فروشیم اسیر سازندگی های معنوی و روحی خود کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه یادآور شد: رمز ماندگاری و تاثیرگذاری و نفوذ معنوی و تحول و پیشرفت و توسعه و تعالی و رشد نیز در همین است.

وی با بیان اینکه اگر شعر را در محیط های آکادمیک علومی فرا بگیریم خوب است، اما اگر اینها را همراه با معنویت و اخلاق داشته باشید هنر است، افزود: در استاد محبت همه این ویژگی ها وجود دارد، همیشه شخصیتی متواضع داشته اند و به داشتنش افتخار می کنیم.