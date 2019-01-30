سالانه بیش از دو میلیون تن محصولات زراعی در کردستان تولید می شود

خالد جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر، به وضعیت حوزه کشاورزی استان کردستان در سال ۱۳۵۷ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و اظهارداشت: در سال ۵۷ تنها ۴۸۷ هزار و ۳۸۲ تن انواع محصولات زراعی در این استان تولید می شد و این در حالی است که این رقم اکنون به دو میلیون و ۱۱۲ هزار و ۲۶۰ تن در سال رسیده است.

وی به مقایسه سطح زیر کشت محصولات باغی و سطح اراضی دارای آبیاری مدرن استان کردستان از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷ پرداخت و افزود: در سال ۵۷ ۱۰ هزار و ۶۰۷ هکتار از اراضی این استان زیر کشت محصولات باغی بود که در سال جاری به برکت خدمات ۴۰ ساله انقلاب این میزان به ۴۶ هزار و ۴۴۹ هکتار رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: در سال ۵۷ حتی یک سانتیمتر از سطح اراضی کشاورزی استان کردستان دارای آبیاری مدرن نبود و این در حالی است که این رقم امروز به ۵۱ هزار و ۲۱۱ هکتار رسیده است.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: در سال ۱۳۵۷ این ضریب ۰.۵ درصد بود که اکنون به ۲.۰۳ درصد رسیده است.

وی در ادامه به دیگر خدمات چهل ساله انقلاب اسلامی ایران در منطقه کردستان و حوزه کشاورزی اشاره کرد و بیان کرد: در سال ۱۳۵۷ در تولید عسل، گوشت مرغ، شیر، آبزیان و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، کردستان هیچ جایگاهی در کشور نداشت و تنها مصرف کننده بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: امروز به برکت انقلاب استان کردستان به ظرفیت تولید سالانه هزار و ۲۴۹ تن عسل، ۸۲ هزار تن گوشت مرغ، ۲۳۲ تن شیر، ۹ هزار و ۲۳۰ تن انواع آبزیان رسیده است و در این حوزه ها محصولات بسیاری را به خارج از استان و حتی کشور صادر می کند.

جعفری اظهارداشت: همچنین در حال حاضر ۱۲۸ واحد در این استان به عنوان صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در حال فعالیت هستند که زمینه اشتغال برای جوانان این مرز و بوم را نیز فراهم کرده اند.