هادی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تساوی تیم فوتبال شهرداری همدان برابر مقاومت تهران اظهار داشت: تیم مقاومت تهران از تیم های قدرتمند و مدعی گروه ما است و می‌دانستیم بازی سنگین بسیار سختی را پیش روداریم اما با تمام این تفاسیر بازیکنان یکی از بهترین بازی های خود را در این روز ارائه دادند.

وی افزود: در طول ۹۰ دقیقه حتی یک موقعیت گل هم به تیم حریف ندادیم درحالی که در طرف دیگر می توانستیم چندین گل به ثمر برسانیم اما چندین موقعیت ۱۰۰ درصد ما تبدیل به گل نشد و با این نحوه بازی من به بازیکنان و آینده تیم امیدوار شدم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان بابیان اینکه تیم فوتبال شهرداری خانه امید تمام بازیکنان بومی این شهر است، گفت: درست است در این چند بازی نتایج خوبی نگرفته‌ایم کمااینکه مسئولیت شکست ها را نیز قبول می‌کنم اما هر بازی بیش از ۸ بازیکن بومی را در زمین‌بازی داده ایم.

گل محمدی خاطرنشان کرد: جوان و نوجوانی که در فوتبال محلات کار می‌کند تنها امیدش این است که به تیم بزرگسالان شهرداری همدان راه پیدا کند و اگر ما بخواهیم تیم بزرگسالان شهرداری را تخریب کنیم در حق تمام بازیکنان بومی این استان خیانت کرده‌ایم.

وی بابیان اینکه تیم فوتبال شهرداری همدان در این زمان نیز به حمایت دارد، بیان کرد: اگر این سهمیه به هر دلیلی از دست برود واقعا جبران ناپذیر است و الان باید به این تیم توجه شود ما اگر در این مقطع حساس از تیم حمایت نکنیم سرنوشت خوبی نخواهد داشت.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: من به آینده تیم فوتبال شهرداری همدان امیدوارم و قطعا این تیم روز به روز بهتر می‌شود اما خواهشم از مسئولان این است که به تیم شهرداری بی توجه نباشند چون این تیم پایگاه بازیکنان بومی است.