بانک مرکزی مکلف به تخصیص ۱۴۰۰ میلیارد تومان به کمیته امداد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه امروز(سه شنبه) در نشست خبری که در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، جزئیات مصوبات اخیر کمیسیون متبوعش را تشریح کرد و گفت: در مصوبه ای بانک مرکزی مکلف شد ۱۴۰۰ میلیاردتومان از منابع قرض الحسنه بانک ها را به کمیته امداد اختصاص دهد و ۶۰۰ میلیاردتومان از منابع قرض الحسنه بانک ها را به سازمان بهزیستی در جهت طرح های اشتغالزایی مددجویان به ویژه زنان سرپرست خانوار اختصاص دهد.

وی افزود: همچنین ۲۰۰ میلیاردتومان از منابع قرض الحسنه بانک ها در اختیار ستاد اموردیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد و برای ادای دین زندانیان با اولویت زندانیان زن و بدهکاران مهریه پرداخت می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: علاوه بر این، کمیسیون تلفیق در مصوبه ای مقرر کرد کلیه اقشار به صورت رایگان و براساس آزمون وسع تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار گیرند.

مفتح اظهار داشت: بنیاد شهید مکلف شد به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال و معسر که فاقد شغل هستند کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

مفتح اضافه کرد: در مصوبه دیگر کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی و بیمه درمان اعم از دولتی و غیردولتی ، تامین اجتماعی ، تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، کمیته امداد و سازمان های بیمه گر مکلف شدند اطلاعات بیمه شدگان را به صورت برخط به پایگاه اطلاعات ارسال کنند و شرایط و زیرساخت لازم را فراهم کنند تا به جای نسخه کاغذی بتوان از نسخه الکترونیکی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی مکلف شدند تسهیلات بانکی برای مسکن ۱۰۰ هزارنفر را پرداخت و یارانه تسهیلات را از محل منابع ذی ربط تامین کنند، گفت: همچنین ایثارگران از تسهیلات مسکن ارزان قیمت برخوردار می شوند. کمیسیون تلفیق در حال بررسی تبصره های پایانی لایحه بودجه ۹۸ است و تلاش می شود براساس برنامه زمان بندی گزارش را برای ارایه به صحن علنی آماده کنیم.