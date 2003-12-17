به گزارش خبرگزاري مهر ، 110 ميليارد و 330 ميليون ريال از مبلغ فوق در بخش خدمات ، 103 ميليارد و 82 ميليون ريال در بخش مسكن و ساختمان ، 63 ميليارد و 906 ميليون ريال در بخش بازرگاني ، 32 ميليارد و 300 ميليون ريال در بخش كشاورزي و 17 ميليارد و 613 ميليون ريال در بخش صنعت و معدن پرداخت شده است.
براساس اين گزارش، بخش هاي خدمات و مسكن و ساختمان به ترتيب بالاترين رقم تسهيلات فوق الذكر را به خود اختصاص داده اند كه درمجموعه به 16358 متقاضي تسهيلات پرداخت شده است.
گزارش فوق مي افزايد: بيشترين تسهيلات در قالب عقد فروش اقساطي با رقمي معادل 146 ميليارد و 549 ميليون ريال و 5285 هموطن كرمانشاهي پرداخت شده است.
در سه ماهه دوم سال جاري :
حدود بيست هزار كرمانشاهي از بانك ملي ايران تسهيلات دريافت كردند
بانك ملي ايران در استان كرمانشاه در سه ماهه دوم سال 82 ، مبلغ 327 ميليارد و 231 ميليون ريال تسهيلات به 19 هزار و 921 متقاضي در بخش هاي مختلف اقتصادي اعطا كرد.
