۸۰۰ برنامه فرهنگی و هنری در مساجد خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم سبزه کار صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بابیان اینکه امام (ره) برای رسیدن به هدف که همان پیروزی انقلاب بود تلاش کردند، افزود: اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم در مساجد ازجمله راهکارهایی بود که باعث شکوفایی درخت انقلاب در چهل سال گذشته شده است.

وی بابیان اینکه امسال تصمیم گرفتیم تا هر مسجد یک ستاد دهه فجر باشد، اظهار کرد: این مساجد با تشکیل شورای فرهنگی به اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری می‌پردازند.

حجت‌الاسلام سبزه کار با اشاره به اجرای طرح ملی سرود ۴۰ هزار نفری در سطح کشوری بیان کرد: سهم خراسان جنوبی هزار نفر بوده که یک گروه ۲۵۰ نفری در مرکز استان و در هر شهرستان گروه ۸۰ نفری تشکیل‌شده است.

وی از برگزاری جشن انقلاب در روستای کوشه طبیسین سفلی در نهبندان خبر داد و گفت: در راستای این برنامه تمام مردم در نقطه‌ای جمع می‌شوند و به اجرای برنامه‌های مختلفی می‌پردازند.

حجت‌الاسلام سبزه کار افزود: برگزاری همایش پیاده روی، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی و برگزاری جشنواره غذاهای بومی از جمله برنامه‌های پیش بینی شده برای این جشن است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه پیامکی «کتاب‌خوانی از کتاب انسان 250 ساله» بیان کرد: تاکنون هزار و ۷۰۰ نفر در این مسابقه شرکت کرده‌اند.

مسئول کارگروه مساجد ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خراسان جنوبی ادامه داد: ۲۲ بهمن‌ماه در بین پذیرفته‌شدگان این مسابقه قرعه‌کشی می‌شود.

وی بابیان اینکه جمهوری اسلامی خدمات ارزنده‌ای برای جامعه داشته است، افزود: یکی از مظلومیت‌های انقلاب این است که به نحو مطلوبی به تبیین دستاوردهای انقلاب پرداخته نشده است.

حجت‌الاسلام سبزه کار اجرای رویداد بزرگ فعالان قرآنی، طرح چهل چراغ مسجد را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده دانست و افزود: در راستای اجرای این طرح تقدیر از خانواده‌های شهدا، بازاریان، اجرای مسابقات فرهنگی و برپاپی نمایشگاه عفاف و حجاب را خواهیم داشت.

برگزاری طرح چهل مسجد، چهل خبرنگار

مسئول کارگروه مساجد ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خراسان جنوبی بیان کرد: برپایی نمایشگاه‌های عکس انقلاب و برگزاری میز خدمت از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در کارگروه مساجد است.

وی از اجرای طرح «چهل مسجد، چهل خبرنگار» خبر داد و اظهار کرد: اجرای طرح تلاوت نور در مکان‌هایی که نماز جماعت برگزار می‌شود، از دیگر برنامه‌های دهه فجر است.

حجت‌الاسلام سبزه کار بابیان اینکه جشن بزرگ انقلاب در روستای علی‌آباد فنود در ۲۰ بهمن‌ماه از دیگر برنامه‌های قابل‌اجرا است، افزود: برگزاری مسابقه عکاسی شور حضور، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در طول دهه فجر از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای دهه فجر است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه قرآنی مدهامتان اظهار کرد: سال گذشته ۳۰۰ نفر در این مسابقه شرکت داشتند که امسال به هزار و ۳۸۵ نفر افزایش یافته‌اند.

مسئول کارگروه مساجد ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خراسان جنوبی ادامه داد: مرحله استانی مسابقه مدهامتان اسفندماه و مرحله کشوری طی سال آینده در خراسان رضوی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سبزه کار اظهار کرد: درمجموع طی ایام‌الله دهه فجر بیش از ۶۰۰ برنامه در کانون‌های مساجد و ۲۰۰ برنامه توسط اعضای کارگروه مساجد اجرایی می‌شود.

وی بابیان اینکه «انقلاب به روایت هنر» در ۱۰ بهمن‌ماه در بیرجند اجرا شد، اظهار کرد: اجرای مسابقه «ساخت آدمک» در رده سنی ۱۱ تا ۱۷ سال در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

برگزاری مسابقه کتابخوانی «الگوی سوم»

وی مسابقه کتاب‌خوانی «الگوی سوم» در قالب سخنان مقام معظم رهبری، برگزاری مسابقه نقاشی «امام و انقلاب»، غبارروبی مزار شهدا، برگزاری نشست‌های سبک زندگی فاطمی، برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی «سبک بالان» در سربیشه و قصه‌گویی و نقاشی ویژه نونهالان در طبس را از دیگر برنامه‌های دهه فجر دانست.

حجت‌الاسلام سبزه کار بیان کرد: اجرای طرح فدک، برگزاری گفتمان‌های انقلاب در مساجد و امامزاده‌ها، اتوبوس زنگ انقلاب، برگزاری مسابقات قهرمانی، مسابقه «نامه‌ای می‌نگارم به مادر شهید» در سربیشه، همایش چهل سال مبارزه با اسلام آمریکایی در شهرستان‌ها از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مسئول کارگروه مساجد ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خراسان جنوبی بیان کرد: نواختن گلبانگ الله‌اکبر همزمان با سراسر کشور از دیگر برنامه‌های قابل اجرا در دهه فجر است.