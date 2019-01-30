عمادی مسیر درستی انتخاب کرده است/ انتخابات جودو را برگزار کنید

حامد ملک محمدی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: محمد درخشان به دلیل قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سمت خود استعفا داده ولی گویا به ظاهر اینچنین است. در واقع هنوز ایشان همه کاره فدراسیون جودو است و در همه امور دخالت می کند.

وی ادامه داد: ایشان تا زمانی که رئیس فدراسیون بود، به حضور مربیان خارجی به عنوان سرمربی تیم ملی اعتقادی نداشت و محمد منصوری بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی بود. اما حالا که از کرسی ریاست رفته، به سرمربیگری خارجی ها معتقد شده است. دائم در رسانه ها مصاحبه کرده، مهره جابجا می کند. البته اینکه ایشان قهرمانان صاحب نام جودو کشور با سالها حضور در تیم ملی و کسب مدالهای متعدد را نادیده گرفت و به مربی که حتی سابقه مبارزه روی تاتامی را ندارد، میدان داد و اعتماد کرد هم جای سئوال دارد.

این ملی پوش سابق جودو کشورمان افزود: تصمیم به حذف سفرهای غیرضروری تیم ملی از سوی سرپرست فدراسیون جودو بسیار درست و بجا اتخاذ شد. با توجه شرایط اقتصادی کشور تحمل بار هزینه سنگین اعزام برای تمرین چند جودوکار آن هم در ازبکستان منطقی نبود. عمادی در حال فراهم آوردن زیرساخت های لازم و تجهیز سالن کبکانیان است و معلوم نیست چرا برخی افراد با این تصمیم که با استقبال از سوی خانواده جودو مواجه شده، مخالفت می کنند.

ملک محمدی با اشاره به انتخابات پیش روی فدراسیون اظهار داشت: جودو برای خروج از این چالش نیازمند برگزاری مجمع انتخاباتی است تا پس از آن با ایجاد وفاق و همدلی بین اعضای خانواده بتوانیم گام های موثری برای آینده برداریم. با انجام چنین کاری مصاحبه هایی که این روزها مسئولان برعلیه هم در مطبوعات و رسانه ها انجام داده و حاشیه را دامن می زنند نیز پایان خواهد یافت.

وی ادامه داد: جودوکاران ملی پوش باید روی تمرینات و مسابقات مهم پیش رو متمرکز باشد و نباید به هیچ عنوان با مصاحبه هایی که ربطی به او ندارد وارد حاشیه شود. البته جای سئوال دارد که چرا برخی آقایان از ملی پوش به عنوان سپر خود استفاده کرده و او را به وزارت ورزش می برند تا حمایتشان کند. از این دوستان می خواهیم ملی پوشان را وارد بازیهای سیاسی خود نکنند.

دارنده نشان برنز بازیهای آسیایی خاطرنشان ساخت: متاسفانه در بخش ملی غیر از سعید ملایی، جواد محجوب و محمدبریمانلو که حاصل چند فدراسیون قبلی بوده و از رده های سنی پائین پرورش یافته اند، جودوکار دیگری نداریم. تیم های نوجوانان و جوانان شرایط خوبی ندارند و استعدادهای ناب این رشته با کج سلیقگی آقایان راه دیگری جز جودو را برگزیده و یا به فکر خروج از کشور هستند. اگر به خوبی استعدادیابی کنیم می توانیم مانند ملایی چند جودوکار با آتیه کشف کنیم.

ملی پوش سابق جودو ایران افزود: چه کسی مدعی است که در دو سال می توان قهرمان جهان تحویل تیم ملی داد که آقایان سنگ مدال طلای ملایی و برنز بریمانلو را به سینه می زنند! اینچنین نیست!! اگر می خواهیم در آینده برای جودو موثر باشیم باید از استعدادهای خود بهترین استفاده را ببریم و به رده های پایه اهمیت بدهیم. چرا تیم نوجوانان که پایه های جودوست اینقدر ضعیف عمل می کند و کسی پاسخگو نیست؟ متاسفانه آینده نگری در تیم ملی نداریم و اگر قهرمانان ما کنار بروند جایگزینی برای آنها نیست.

ملک محمدی در خصوص تشکیل پایگاه های قهرمانی در دو سال گذشته و استعدادیابی در استانهای مختلف گفت: این موضوع فقط نمایش خوبی بود و تابلو جودو را مزین کرد، ولی چیزی عایدی برای جودو نداشت و به قولی سرکار بودیم. من به درخشان هم گفتم که تمهیدات خوبی در این خصوص تدارک دیده نشده است. من یک مربی پایگاه قهرمانی بودم که هر چند هفته یکبار یک کلاس آموزشی برایم تشکیل می دادند و آخرش هم چیزی از آب درنیامد. پایگاه تجهیز نشد، لباس جودو ندادند و در انتها مربیان را سرکار گذاشتند.

وی با انتقاد از استخدام «نصرت» به عنوان مربی تیم ملی و اعزام به المپیک اظهار داشت: متاسفانه یک مربی سامبو را از ازبکستان به عنوان جودوکار تحویل تیم ملی دادند و به المپیک اعزام کردند. چه کسی جوابگوست که این مربی از کجا آمد و جای مربیان شایسته ایرانی را در المپیگ گرفت؟

این ملی پوش سابق جودو در پایان ابراز امیدواری کرد که وزارت ورزش هر چه سریعتر نسبت به برگزاری مجمع اقدام کند. جودو نیاز به ثبات دارد و با انتخاب رئیس می توانیم برای کسب سهمیه های بیشتر برای حضور المپیک تلاش کنیم.