نشست های تخصصی در حوزه عرفان و فلسفه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عالی حکمت اسلامی هفته جاری را با نشست های مختلف در گروه های علمی به پایان می برد.

بنابر این گزارش، یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع «مسئله ادراک ذات الهی و بررسی تفاسیر علم اجمالی از ذات» با ارائه حجت الاسلام روح الله سوری و با حضور اعضاء گروه چهارشنبه، ۱۰ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

همچنین، هشتاد و دومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع «گزارشی از اصطلاح نامه فلسفه سیاسی» با ارائه حجت الاسلام مهدی امیدی و با حضور اعضای گروه چهارشنبه، ۱۰ بهمن ۹۷ از ساعت ۱۹ برگزار می شود.

علاوه بر این، نشست تخصصی «گفتمان فلسفی علوم انسانی در چهاردهه پس از انقلاب اسلامی» نیز پنجشنبه، ۱۱ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان توسط شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی برگزار می شود.