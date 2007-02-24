مقایسه برنامه هسته ای ایران با فعالیتهای غیر قانونی اسرائیل نادرست است / گفتگو تنها راه حل مسئله هسته ای تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالرحمن العطیه" درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط درپاسخ به سوالی درمورد اینکه کشورهای عربی سال ها با فعالیت های هسته ای اسرائیل زندگی کرده اند و آیا سفر اخیر وی به وین و دیدارش با محمد البرداعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به خاطر نگرانی ها از فعالیت هسته ای ایران است، گفت : اسرائیل قوانین بین المللی را به رسمیت نمی شناسد و معاهده منع گسترش سلاح های اتمی را نیز امضا نکرد به این دلیل نمی توان گفت که اسرائیل از انرژی هسته ای برای اهداف مسالمت آمیز استفاده می کند و به این علت ما خواستار آن هستیم که منطقه خاورمیانه ازجمله خلیج فارس به منطقه عاری از سلاح های هسته ای تبدیل شود.

اما درمورد برنامه ایران می توان گفت که تهران دراین زمینه با اسرائیل قابل مقایسه نیست و اگر مقایسه ای صورت گیرد، مقایسه ای غیرقابل قبول است.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درادامه سخنان خود تصریح کرد : ایران به طورمستمراعلام کرده است که برنامه های هسته ای اش با اهدافی صلح آمیز صورت می گیرد و مانند دیگر کشورها برای استفاده صلح آمیز از این انرژی برنامه ریزی کرده است.

وی افزود : مسئله دیگر اینکه ما به عنوان کشورهای همسایه آن ازهر امر منفی و مثبتی تحت تاثیر قرار می گیریم و به برقراری ثبات در منطقه مشتاق هستیم.

به این علت ما توجه و اهتمام زیادی به مسئله هسته ای ایران داریم و براین باوریم که همگان باید به قوانین بین المللی احترام بگذارند و در اجرای آن بکوشند.

درمورد اینکه تصور وی از راه حل مسئله هسته ای ایران چیست؟ گفت : گفتگو تنها راه برای حل مسئله هسته ای ایران است و ما به سران و مسئولان ایرانی در درک چالش های این مسئله بسیار اطمینان داریم و از طریق همکاری با جامعه بین المللی برای ایجاد راه حلی که ایران و منطقه را از رویارویی دور نگه دارد، می توان این مسئله را حل کرد.

عبدالرحمن العطیه درپاسخ به این سوال که آیا شما از پیشرفت برنامه هسته ای ایران می ترسید، خاطرنشان کرد: همانطوری که برادران ایرانی مان گفتند برنامه های هسته ای آنان با اهدافی مسالمت آمیز پیگیری می شود و مهمتر ازاین، مسئله این است که نظرها باید به سوی زرداخانه های هسته ای اسرائیل جلب شود.

اسرائیلی که سیاست یک بام و دو هوا را درپیش گرفته و زرادخانه هایش هم تاکنون مورد بازرسی قرارنگرفته است.