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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی:

مراسم «میهمانی لاله ها»در ۴۶۸ نقطه خراسان جنوبی برگزارمی شود

مراسم «میهمانی لاله ها»در ۴۶۸ نقطه خراسان جنوبی برگزارمی شود

بیرجند- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی از برگزاری مراسم میهمانی لاله ها همزمان با ۱۸ بهمن ماه در ۴۶۸ گلزار شهید استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی عزیزی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی است، افزود: انقلاب اسلامی به برکت واژه ایثار و شهادت از چهل سال گذشته باعزت و افتخار پابرجا مانده است.

وی بابیان اینکه عزت نظام حاصل مجاهدت ایثارگران، شهدا و رزمندگان است، اظهار کرد: استمرار چهل ساله انقلاب به‌واسطه داشتن روحیه ایثار و شهادت بوده و باعث شده دشمن نتواند هیچ چشم‌داشتی به خاک ایران داشته باشد.

حجت‌الاسلام عزیزی بابیان اینکه امروزه مهم‌ترین وظیفه جامعه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، گفت: متأسفانه امروزه برخی به‌واژه ایثار و شهادت باوری غلط و غیرمنطقی دارند.

وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه ایثار و شهادت بیان کرد: امروزه به برکت انقلاب، تشکل‌های فراوانی از ایثارگران ایجاد کرده‌ایم که از بین آن‌ها بهترین نخبگان زیادی ظهور کرده‌اند.

اعزام ۱۸۰ نفر از همسران شاهد و ایثارگر به قم

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین مجتمع ایثار در تمامی استان‌ها راه‌اندازی شده و خدمات مطلوبی به جامعه هدف ارائه می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای دهه فجر بیان کرد: برگزاری اردوی نشاط ویژه همسران معظم شاهد و ایثارگر، برگزاری اردوی محبین الرضا (ع) ویژه جانبازان بالای ۲۵ درصد و اعزام ۹۰ نفر از والدین شهدا به قم در قالب برگزاری اردوی محبین الائمه ازجمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

حجت‌الاسلام عزیزی افزود: برگزاری مسابقات کشوری دارت، نواختن زنگ انقلاب در مدارس شاهد استان، برگزاری یادواره استانی شهدای انقلاب همراه با تکریم و تجلیل از خانواده‌های ۱۴ شهید انقلاب اسلامی استان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی بیان کرد: اعزام ۱۸۰ نفر از همسران معظم شاهد و ایثارگر به قم و حرم امام (ره)، برگزاری مراسم میهمانی لاله ها و توزیع تراکت‌های واصله در مسیر راهپیمایی‌ها از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در دهه فجر است.

وی چاپ و تمثال مبارک شهدای انقلاب به‌صورت بنر و نصب آن در مسیر راهپیمایی بیرجند، برگزاری نمایشگاه دهه فجر و برگزاری مرحله کشوری سی امین دوره مسابقات قرآن کریم در رشته‌های حفظ، قرائت، مفاهیم  و تفسیر ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگر را از دیگر برنامه‌های قابل‌اجرا در دهه فجر عنوان کرد.

برگزاری همایش «مادران، دختران و همسران شهدا»

حجت‌الاسلام عزیزی با اشاره به برگزاری همایش «مادران، دختران و همسران شهدا» بیان کرد: این همایش ۳۰ بهمن‌ماه در مرکز استان برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: اعزام پیام‌آوران ایثار جهت روایتگری به مراکز آموزشی، مدارس، مساجد و ادارات، دیدار با خانواده‌های شهدا، تعویض پرچم مزار مطهر شهدای سراسر استان و تهیه تمثال شهدای انقلاب به‌صورت تراکت از دیگر برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر است.

 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین طی ایام‌الله دهه فجر بیش از ۱۰۰یادواره شهدا در سطح استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح نقاشی شهدا بیان کرد: تاکنون ۱۰ شهید در بیرجند نقاشی دیواری شده و این روند ادامه دارد.

حجت‌الاسلام عزیزی از چاپ کتاب «ترنم راز » خبر داد و افزود: تاکنون ۲۰ عنوان کتاب از وصیت‌های شهدای استان چاپ‌شده است.

وی بیان کرد: برگزاری جشن شبی با قرآن، بازدید آزادگان از مرکز توان‌بخشی حضرت علی‌اکبر (ع) و برگزاری شبی با شهدا از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای دهه فجر است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی اظهار کرد: در مجموع ۱۹ عنوان برنامه محوری در کارگروه ایثار و شهادت ستاد انقلاب اسلامی ایران در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4527221

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